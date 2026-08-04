ชาวบ้านผวา! หลุมยุบโผล่รวด 7 จุดกลางแปลงเกษตรขอนแก่น เสี่ยงขยายวงกว้าง เร่งกั้นพื้นที่ด่วน

เกิดเหตุระทึกชาวบ้านวังเจริญหวาดผวา หลังพบหลุมยุบขนาดใหญ่ผุดกลางพื้นที่การเกษตรทีเดียวถึง 7 จุด เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมปิดกั้นบริเวณ หวั่นดินทรุดตัวเพิ่มเป็นอันตรายแก่ประชาชน
วันนี้ (4 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “Thawatchai Kraisorn” โพสต์ระบุว่ส เกิดเหตุหลุมยุบขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ณ บ้านวังเจริญ หมู่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
จากการสำรวจเบื้องต้น พบหลุมยุบรวมแล้วทั้งสิ้น 7 จุด แต่ละหลุมมีขนาดกว้างและลึกอย่างน่ากลัว ที่สำคัญยังพบแนวโน้มที่ปากหลุมจะขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ต่างตกใจและหวาดผวาต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ล่าสุด นายศิวกร มิตราช นายอำเภอภูผาม่าน ได้สั่งการด่วนมอบหมายให้ นายประจวบ จิตคุ้ม ปลัดอาวุโสอำเภอภูผาม่าน ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับ นายคมเพชร ครสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เพื่อเข้าตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นได้เร่งนำสัญญาณเตือนและสายกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการทรุดตัวเพิ่มเติมจนได้รับอันตราย
ทั้งนี้ สำหรับจุดเกิดเหตุดังกล่าว อยู่ห่างจากหน้าผาภูผาม่านและตัวอำเภอภูผาม่านออกไปประมาณ 12 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างชั้นดินอย่างละเอียดต่อไป