เปิดลิสต์มุมใหม่! “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9” จุดหมายแห่งใหม่ของคนเมือง ที่พร้อมเปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลายเป็น “MOMENTS OF LIFE”

ชวนออกมาเช็กอินและค้นพบโฉมใหม่ของ “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9” ที่กลับมาพร้อมประสบการณ์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “MOMENTS OF LIFE” ถ่ายทอดเรื่องราวของการใช้ชีวิตผ่านพื้นที่ทั้ง 6 ชั้น ที่ผสานเสน่ห์ของ Thai Lifestyle, Sanook Spirit และ Modern Living Experience เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมยกระดับทุกพื้นที่ให้มีเอกลักษณ์และเรื่องราวเฉพาะตัว ผ่านการปรับโฉมอาคารภายนอก (Facade) การออกแบบภายใน (Interior Design) องค์ประกอบกราฟิก (Graphic Elements) พื้นที่ส่วนกลาง (Common Areas) และพื้นที่ Shop-in-Shop เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งและการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน (Office Workers) ที่ใช้ชีวิตในย่านพระราม 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ
เพราะสำหรับคนเมืองในวันนี้ ห้างสรรพสินค้าไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายของการช้อปปิ้ง แต่คือพื้นที่สำหรับพักผ่อน พบปะสังสรรค์ นัดหมาย เติมพลังระหว่างวัน และค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 จึงได้รับการออกแบบให้เป็น Lifestyle & Experience Hub ที่พร้อมรองรับทุกจังหวะการใช้ชีวิตของคนเมือง ตั้งแต่กลุ่มคนทำงานที่มองหาความสะดวกสบายในแต่ละวัน ไปจนถึงครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่สำหรับใช้เวลาร่วมกัน พร้อมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งแฟชั่น ความงาม บ้านและการอยู่อาศัย และไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ
ภายใต้แนวคิด “MOMENTS OF LIFE” ห้างฯ ถ่ายทอดความเชื่อว่าห้างสรรพสินค้าไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับเลือกซื้อสินค้า หากแต่เป็นพื้นที่แห่งช่วงเวลา ความทรงจำ และประสบการณ์ของผู้คนในทุกเจเนอเรชัน พร้อมสะท้อนมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตในเมืองที่ผสานความสะดวกสบาย ความคิดสร้างสรรค์ และเสน่ห์ของ Thai Lifestyle เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทุกการมาเยือนกลายเป็นช่วงเวลาที่ น่าจดจำในทุกวัน
ชั้น G: Central Street
เริ่มต้นที่ ชั้น G: Central Street พื้นที่แห่ง Street Fashion และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่รวมทุกความสนุกของแฟชั่น เดนิม สนีกเกอร์ และแกดเจ็ตไว้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังและสีสัน
พื้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Street Culture ถ่ายทอดผ่าน Mood & Tone สีฟ้าและสีน้ำเงินที่สะท้อนความสนุก ความมีชีวิตชีวา และพลังของคนรุ่นใหม่ พร้อมออกแบบพื้นที่ให้โปร่งโล่ง เชื่อมต่อมุมมองระหว่างแต่ละชั้นได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสบการณ์การเดินช้อปที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ขณะที่โซน Denim เติมกลิ่นอาย Urban ผ่านวัสดุไม้และองค์ประกอบการตกแต่งเฉพาะพื้นที่ ส่วนโซน Gadget ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ได้อย่างครบครัน
พร้อมอัปเดตแบรนด์ยอดนิยมอย่าง ADIDAS, CALM OUTDOORS, CONVERSE, CROCS, DEFRY 01, EVISU, GLASSAHOLIC, LEE, LEVI'S, CALVIN KLEIN JEANS, NEW BALANCE, NIKE, PUMA, QUIKSILVER, RIP CURL, ROXY, SKECHERS และ VANS ที่พร้อมให้ทุกคนได้มิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์ในแบบของตัวเอง
ชั้น 1: Urban Moment
ต่อด้วย ชั้น 1: Urban Moment เมืองแห่งความงามและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ที่จะเผยโฉมเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ พร้อมรวมที่สุดของ Beauty, Fragrance, Watch และ Café Experience ไว้ในที่เดียว
พื้นที่ได้รับการออกแบบในรูปแบบ Shop-in-Shop เพื่อให้แต่ละแบรนด์สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และประสบการณ์ของแบรนด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมโซน Fragrance ที่โดดเด่นด้วย Wall Display และ Graphic Design รวมถึงพื้นที่ Watch Boutique Experience ที่ยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อนาฬิกาให้เหนือกว่าการช้อปปิ้งแบบเดิม อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่ Café & Lifestyle ให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับการพักผ่อนและพบปะของคนเมือง
เอาใจทั้งสายบิวตี้และคนรักไลฟ์สไตล์ด้วยแบรนด์ความงามชั้นนำ อาทิ CHARLOTTE TILBURY, CLARINS, GIORGIO ARMANI, HERMÈS, JO MALONE LONDON, LA MER, LANCÔME, SHISEIDO และ YSL รวมทั้งยกระดับประสบการณ์ความงามแบบครบวงจรด้วยบริการ Beauty Treatment & Massage ควบคู่ไปกับแบรนด์นาฬิกาอย่าง CASIO, SEIKO และ GARMIN พร้อมบริการ Watch Service และปิดท้ายด้วยการดื่มด่ำเครื่องดื่มแสนอร่อยที่ MATCHA LAB CAFÉ
ชั้น 2: The Valley
ขยับขึ้นมาที่ ชั้น 2: The Valley โลกของผู้หญิงยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า และแอ็กเซสซอรีในบรรยากาศอบอุ่นและร่วมสมัย
การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายแบบ Curve และบรรยากาศเสมือนสวนหรือบ้าน ถ่ายทอดผ่านงานกราฟิกบนผนังและฝ้าเพดาน พร้อมโทนสี Neutral อย่างเทา ครีม และเบจ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและร่วมสมัย ก่อนเติมสีสันผ่านองค์ประกอบตกแต่งภายใน เพื่อสะท้อนความหลากหลายของผู้หญิงในทุกสไตล์
พร้อมแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น GUESS, MERGE, FLAT2112, SIS STORY, FITFLOP, SHU, DARLIN, PUFF SHOES, LABOTTE, KIPLING, GIORDANO และ ESTIMATE พร้อมบริการ Shoes Care ที่ตอบโจทย์การดูแลรองเท้าคู่โปรด ทั้งบริการขัดรองเท้าหนังแบบพรีเมียม ทำความสะอาด บำรุงหนัง และขัดเงา
ชั้น 3: The Village
สำหรับ ชั้น 3: The Village ถ่ายทอดโลกของผู้ชายยุคใหม่ ผ่านพื้นที่ที่ผสมผสานความสุขุมและความคล่องตัวเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิดที่สะท้อนทั้ง Men’s Business และ Men’s Casual Lifestyle โดยการออกแบบเลือกใช้โทนสีน้ำเงินและสีเขียวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ทันสมัย และแบ่งพื้นที่แฟชั่นสำหรับวันทำงานและวันพักผ่อนได้อย่างชัดเจน พร้อมเพิ่มประสบการณ์ Shop-in-Shop ที่เปิดโอกาสให้แต่ละแบรนด์ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่
พร้อมแบรนด์อย่าง TAKEO KIKUCHI, G2000, GQ, SUIT SELECT, DANDY COSMO, COLUMBIA, LACOSTE, HUSH PUPPIES, JULIETTA และ MOLESKINE พร้อมบริการ Shoe Care ทั้งบริการขัดรองเท้าหนังแบบพรีเมียม ทำความสะอาด บำรุงหนัง และขัดเงา ที่ตอบโจทย์ทั้งวันทำงานและวันพักผ่อน นอกจากนี้ แผนกกระเป๋าเดินทางยังรวบรวมแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ SAMSONITE, AMERICAN TOURISTER, LOJEL, DELSEY, CAGGIONI, POLOTRAVEL CLUB และ BP WORLD เพื่อเติมเต็มทุกการเดินทางของคนเมือง
ชั้น 4: The Animal
ส่วน ชั้น 4: The Animal คือโลกแห่งจินตนาการสำหรับเด็กและครอบครัว ที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และพื้นที่กิจกรรมที่ชวนให้ทุกคนใช้เวลาร่วมกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโลกของสัตว์ ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบตกแต่งรูปสัตว์และคาแรกเตอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศเสมือนโลกแห่งนิทาน พร้อม Playground Area บริเวณโถงบันไดเลื่อน ที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมกับทุกคนในครอบครัว
พบกับแบรนด์ยอดนิยมอย่าง MAMAS & PAPAS, LEGO, MONCHHICHI, SANRIO, ADIDAS KIDS, NIKE KIDS, NEW BALANCE, CROCS และ SMIGGLE พร้อมบริการ Baby Advisor ให้คำปรึกษาสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่, Baby Feeding & Changing Room ห้องให้นมและเปลี่ยนผ้าอ้อม, Breast Pump Bar สำหรับทดลองเครื่องปั๊มนมจากหลากหลายแบรนด์ก่อนตัดสินใจซื้อ และ Toy Buddy ที่พร้อมแนะนำของเล่นให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
นอกจากนี้ ยังมีแผนก Lingerie ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำ อาทิ WACOAL, SABINA, TRIUMPH และ CALVIN KLEIN พร้อมการออกแบบพื้นที่ด้วย Texture และ Graphic Painting ในโทนสีชมพูที่สะท้อนความอ่อนโยนและความร่วมสมัย
ชั้น 5: The Gallery
ปิดท้ายที่ ชั้น 5: The Gallery พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจสำหรับบ้านและการอยู่อาศัย ที่รวบรวมไอเทมสำหรับบ้าน ห้องครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กไว้อย่างครบครัน ภายใต้การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Art Gallery ผสานความงดงามของธรรมชาติ ศิลปะ และวิถีชีวิต ผ่านองค์ประกอบการตกแต่ง แสงไฟ และงานกราฟิกที่ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่น พร้อมจัดวางพื้นที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่ภายในบ้านจริง
พบกับแบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น DYSON, PHILIPS, TEFAL, ELECTROLUX, ZWILLING, MEYER, CUIZIMATE, ESQUIRE, OMAZZ, PASAYA และ SANTAS พร้อมชมกิจกรรม Cooking Demonstration ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังยกระดับพื้นที่ Customer Service และ Lounge เพื่อมอบความสะดวกสบายและเติมเต็มประสบการณ์การใช้บริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ยังพร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งการใช้ชีวิตด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์คนเมืองอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น Reserved Parking ที่จอดรถพิเศษสำหรับสมาชิก CENFINITY, Platinum Lounge รวมถึงบริการและสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expat) และนักท่องเที่ยวอย่าง Tourist Privileges และ VAT Refund พร้อมด้วย Powerbank Rental Service ที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการใช้บริการ เพื่อให้ทุกการมาเยือนเป็นประสบการณ์ที่สะดวกสบายและครบครันในทุกมิติ
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือ “House of the Unicorn” แลนด์มาร์กใหม่บริเวณโถงบันไดเลื่อนกลางห้าง ที่โดดเด่นด้วย Sculpture Installation และโคมไฟขนาดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็น Visual Anchor ของพื้นที่ ถ่ายทอดเรื่องราวของ Unicorn ในฐานะสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ การเติบโต และพลังแห่งจินตนาการ ผ่านการไล่เฉดสีจากแดงสู่ขาว โดยสีแดงสื่อถึงพลัง ความมีชีวิตชีวา และความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า ขณะที่สีขาวสะท้อนถึงความบริสุทธิ์ การเริ่มต้นใหม่ และศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมต้อนรับทุกคนสู่ประสบการณ์บทใหม่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9
เพราะโฉมใหม่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ไม่ได้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ แต่คือการสร้างจุดหมายแห่งใหม่ของคนเมือง ที่พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต ผ่านการผสมผสานแฟชั่น ความงาม บ้าน ศิลปะ และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง พักผ่อน พบปะ หรือใช้เวลาร่วมกับคนสำคัญ พร้อมเปลี่ยนทุกการมาเยือนให้กลายเป็น "MOMENTS OF LIFE" ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ความสุข และความทรงจำที่อยากกลับมาสัมผัสอีกครั้ง
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Central Department Store และ Central Department Store Rama 9 พร้อมเลือกช้อปได้สะดวกผ่านทุกแพลตฟอร์มของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App, Central Chat & Shop และบริการ Cenni ผู้ช่วย AI อัจฉริยะเพื่อนรู้ใจสายช้อป ที่พร้อมช่วยแนะนำสินค้า ดูแลการช้อป และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้า