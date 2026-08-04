“หมอแทน” อาสาส่งเด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน “นาซาตาลา” เรียนหมอ สานต่อความตั้งใจของ “ฮลุน โซโล่” ล่าสุดคนไทยที่ทำงาน UN ในอัฟกันช่วยตามหาอีกแรง

“คุณหมอแทน” นพ. ธนีย์ ธนียวัน ประกาศผ่านโซเชียลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษขออาสาส่งเด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน “นาซาตาลา” เรียนหมอเพื่อสานความตั้งใจของ ”ฮลุน โซโล่“ ล่าสุด คนไทยที่ทำงาน UN ในอัฟกานิสถานช่วยตามหาน้องนาซาตาลา เพื่อมอบโอกาสให้เด็กหนุ่มคนนี้อีกแรง
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก “หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ” ได้โพสต์รูปภาพ นพ. ธนีย์ ธนียวัน หรือ ”หมอแทน“ โดยระบุข้อความว่า
“คุณหมอแทน” นพ. ธนีย์ ธนียวัน (Tany Thaniyavarn, MD) ประกาศผ่านโซเชียลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษขออาสาส่งเด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน “นาซาตาลา” เรียนหมอเพื่อสานความตั้งใจของ ”ฮลุน โซโล่“ และให้โอกาสและอนาคตกับเด็กคนหนึ่งโดยคุณหมอกล่าวว่า..
“..ถึงนาซาตาลา พี่หวังว่าข้อความนี้จะไปถึงน้อง พี่ชื่อแทนเป็นหมอชาวไทยและยูทิวบ์เบอร์ น้องอาจจำ ฮลุน โซโล่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่พบกันในอัฟกานิสถานได้ น้องพาเค้าไปเที่ยวหลาย ๆ ที่ และน้องบอกเค้าว่าความฝันของน้องคือการได้เรียนหมอ พี่เสียใจอย่างสุดซึ้งที่จะแจ้งว่าตอนนี้ฮลุนเสียชีวิตแล้วนะครับ แต่ก่อนที่เขาจะจากไป เขารับปากว่าถ้าน้องสอบเข้าแพทย์ได้ เขาจะช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาน้อง พี่ไม่ต้องการให้คำสัญญานั้นหายไป ในฐานะคนไทยและหมอ พี่อยากจะสานต่อในสิ่งที่ฮลุนต้องการ โปรดตั้งใจเรียนและทำให้ดีที่สุด หากน้องสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ได้และได้รับการยืนยัน พี่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมดเอง นาซาตาลาน้องเป็นเด็กจิตใจดี และฮลุนเชื่อมั่นในความฝันของน้อง พี่ก็จะเชื่อมั่นเช่นกัน..“
จากนั้นคุณหมอแทนก็ให้ช่องทางในการติดต่อเอาไว้ทั้งหมด ประโยคที่คุณหมอกล่าวว่า “Please keep study and do your very best” มันมีความหมายมากจริง ๆ ค่ะ 🥹
#ขอบคุณคุณหมอแทนมากๆค่ะ
ล่าสุดวันนี้ (4 ส.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ“ ได้รับแจ้งข้อมูลจากลูกเพจว่า “สวัสดีค่ะคุณหนูน้อย เดี๋ยวพี่และเพื่อนชาวไทยที่ทำงาน UN ในอัฟกานิสถานจะช่วยตามหาน้อง Naezatullah ให้นะคะ คืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ”
โดยเพจ “หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ“ ระบุผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า เมื่อสักครู่นี้ ดิฉันได้รับข่าวอัพเดทจากลูกเพจของเราเกี่ยวกับ “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน ที่มีความฝันว่าอยากจะเรียนหมอ จนล่าสุดคุณหมอแทนอาสาจะสานต่อความฝันนี้แทน ”ฮลุน โซโล่“ เพียงขอให้น้องติดต่อมา ซึ่งหมู่บ้านที่น้องอยู่นั้นค่อนข้างห่างไกลมากและไร้สัญญาณอินเตอร์เน็ต การติดต่อตามหาจึงเป็นไปได้ยาก
ขอขอบคุณคนไทยที่อัฟกานิสถานและ UN ด้วยนะคะ
#เป็นข่าวดีจริงๆค่ะ