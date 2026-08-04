เกษตรกรยโสธรห้ามพลาด!! งาน "ไทยช่วยไทย" ขนทัพปัจจัยการผลิตราคาประหยัด 3-4 ส.ค. นี้

จังหวัดยโสธรเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระปัจจัยการผลิต ธงเขียวราคาประหยัด พลัส+” ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการเกษตรคุณภาพในราคาประหยัด
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. จังหวัดยโสธรจัดพิธีเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระปัจจัยการผลิต ธงเขียวราคาประหยัด พลัส+” ณ สกต. จังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน
โครงการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–4 สิงหาคม 2569 ภายใต้กิจกรรมธงเขียวราคาประหยัด “ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว” โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีทางการเกษตร ชีวภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ โดยจะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อปุ๋ยเคมีสูงสุดกระสอบละ 300 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
สำหรับเกษตรกรที่มีเอกสารรับรองเพิ่มเติม เช่น บัตรดินดี หนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเตรียมสินค้าราคาพิเศษ คูปองส่วนลด และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้ในราคาประหยัด โดยมีปุ๋ยเคมีเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 11,160 กระสอบ ทั้งนี้ สินค้ามีจำนวนจำกัดและเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ