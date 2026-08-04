ครอบครัว ‘ฮลุน โซโล่’ อัปเดตเตรียมนำร่างกลับไทย จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนแรก

ครอบครัว “ฮลุน โซโล่” อัปเดตความคืบหน้าการนำร่างกลับประเทศไทย เตรียมส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยื่นมือช่วยเหลือ และเปิดรับการสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับจัดงาน เพื่อร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียรติ
วันนี้ (4 ส.ค.) พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งความคืบหน้าเรื่องการนำร่างน้องชายกลับประเทศไทย พร้อมระบุขั้นตอนการดำเนินการและการเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลตามศาสนา โดยระบุว่า เมื่อกำหนดการนำร่างกลับถึงไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ครอบครัวจะนำร่างส่งชันสูตรเพิ่มเติม ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อความโปร่งใสและครบถ้วนตามขั้นตอน คาดใช้เวลาประมาณ 1–2 วัน ก่อนนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน ซึ่งจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง
พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวได้ขอบคุณ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตลอดจนโครงการทุนชนบท ที่ได้ประสานให้ความช่วยเหลือและให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในคืนแรก
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมช่วยเหลือ งานนี้ทางครอบครัวยินดีรับการสนับสนุนในรูปแบบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับใช้จัดงาน เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องเสียง ระบบไฟ และน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย โดยขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้