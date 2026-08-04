ยายหอบท่อไอเสียหาตำรวจ ถาม “บัตรคนจน” จ่ายค่าปรับได้ไหม หลังหลานโดนจับท่อดัง

“ใช้บัตรคนจนจ่ายค่าปรับได้ไหม?” คำถามจากคุณยาย หลังพาหลานมารับรถคืน พร้อมนำท่อเดิมมาเปลี่ยน ภายหลังตำรวจ สภ.บ้านฉาง กวดขันจับรถแต่งท่อเสียงดัง เจ้าหน้าที่แจงชัด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถใช้ชำระค่าปรับได้ ก่อนครอบครัวยอมรับผิดและรับปากจะดูแลหลานไม่ให้ทำผิดซ้ำ
ตำรวจ สภ.บ้านฉาง ระดมกำลังกวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพแต่งท่อไอเสียส่งเสียงดัง หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญและรบกวนการพักผ่อนยามค่ำคืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการจับกุม ครอบครัวของผู้ขับขี่ซึ่งประกอบด้วย ยาย แม่ และหลาน ได้เดินทางมายังสถานีตำรวจ พร้อมกับนำท่อไอเสียเดิมติดรถมาด้วยเพื่อขอเปลี่ยนและรับรถคืน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอนว่าต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและชำระค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจร ทางครอบครัวจึงแจ้งว่ามีฐานะยากจน ก่อนที่คุณยายจะเอ่ยปากถามเจ้าหน้าที่ว่า "สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ชำระค่าปรับได้หรือไม่?"
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ชี้แจงด้วยความนุ่มนวลว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถนำมาชำระค่าปรับตามกฎหมายได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและตักเตือนกวดขันให้ช่วยกันดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ดัดแปลงสภาพรถ หรือกระทำผิดกฎหมายจราจรซ้ำอีก ก่อนจะยินยอมให้ดำเนินการเปลี่ยนท่อไอเสียให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ขณะที่ทางครอบครัวกราบยอมรับผิดแต่โดยดี พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะกำชับดูแลหลานชายอย่างเข้มงวด ไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมอีกต่อไป