ไต้หวันยืนยันความสัมพันธ์กับไทยแนบแน่นดังเดิม ต่ออายุฟรีวีซ่า คุ้มครองแรงงานไทยไม่เปลี่ยนแปลง

MGR Online: ผู้แทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย ยืนยันความสัมพันธ์ฉันมิตรและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับไต้หวันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ภายนอก
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ระบุว่า ไต้หวันย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรที่ยึดมั่นในหลักกฎหมาย มีความจริงใจ และน่าเชื่อถือ พร้อมเดินหน้ากระชับความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประชาชนไต้หวัน–ไทยอย่างต่อเนื่อง
นายปีเตอร์ หลัน ผู้แทนไต้หวัน ประจำประเทศไทย ยืนยันว่า มิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไต้หวันกับประเทศไทยยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง รัฐบาลไต้หวันเพิ่งประกาศขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า) สำหรับชาวไทยที่เดินทางไปไต้หวันออกไปอีก 1 ปี รวมถึงจุดยืนในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยในไต้หวันที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความจริงใจในการต้อนรับประชาชนชาวไทย และความสำคัญที่ไต้หวันมอบให้แก่ประชาชนชาวไทย
ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน กล่าวว่า ประชาชนชาวไต้หวันและชาวไทยต่างมีอัธยาศัยไมตรี รักครอบครัว และมีความขยันขันแข็ง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันในการดำเนินความสัมพันธ์ท่ามกลางบริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์
เพลง ‘เติ้งลี่จวิน’ เชื่อมโยงสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันกับไทยมีความหลากหลายและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลงานภาพยนตร์และซีรีส์ไทย รวมถึงศิลปินระดับโลกอย่าง ลิซ่า ได้รับความนิยมและความสนใจอย่างต่อเนื่องในไต้หวัน ขณะที่ผลงานภาพยนตร์ของผู้กำกับชาวไต้หวัน‘อั้งลี่’ ตลอดจนบทเพลงของ‘เติ้งลี่จวิน’ ที่ข้ามผ่านกาลเวลา และเป็นที่คุ้นเคยของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ความผูกพัน และเสน่ห์ดึงดูดทางวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันกับไทย
ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไต้หวันกับไทย ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า60 ปี ปัจจุบันไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย และเป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) อันดับ 6 ของไทย โดยไต้หวันพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไต้หวันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับไต้หวันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รัฐบาลไต้หวันจะยังคงให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของแรงงานไทยในไต้หวันอย่างเต็มกำลังเช่นเดิม พร้อมขอขอบคุณแรงงานไทยทุกคนที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของไต้หวัน.