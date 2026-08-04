เปิดตัวโครงการ คลุก เคล้า (Cook-Cul) ข้าวแกง หนุนข้าวแกงไทยสู่มรดกอาหารแห่งเอเชีย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ททท. - สมาคมภัตตาคารไทย - บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด – รายการเปรี้ยวปาก ช่อง 3 เปิดตัวโครงการ คลุก เคล้า ข้าวแกง (Cook Cul Khao Gaeng/Cooking Culture Khao Gaeng) ในงานเปรี้ยวปาก เฟสติวัล พร้อมจัดทำสารคดีสั้นโปรโมทข้าวแกง และจัดเสวนา “ข้าวแกง จากจานบ้านๆ สู่อาหารประจำชาติ” หลังประสบความสำเร็จในการเปิดตัวข้าวแกงไทยสู่ตลาดยุโรป เดินหน้าขับเคลื่อนสู่มรดกอาหารแห่งเอเชีย
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม ได้มีการเปิดตัวโครงการ คลุก เคล้า ข้าวแกง (Cook Cul Khao Gaeng หรือ Cooking Culture Khao Gaeng) รวมถึงการเสวนา “ข้าวแกง จากจานบ้านๆ สู่อาหารประจำชาติ” ในงานเปรี้ยวปาก เฟสติวัล ณ ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , นางสาวสาธิตา โสรัสสะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด หัวหน้าโครงการ คลุก เคล้า ข้าวแกง , นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย (ที่ปรึกษาโครงการ) , นางสาวภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเปรี้ยวปาก ช่อง 3 , นางภัทรี กิจจาทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จำกัด และรศ.ดร. พรรณี สวนเพลง ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วม
ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมภัตตาคารไทยและพันธมิตร จัดโครงการประกวดอาหาร "สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล" “Khao Gaeng” Thai Curry Rice Championship 2025 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแชมป์ข้าวแกงแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นการแข่งขัน Thai Curry Rice Global Challenge ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สร้างความคึกคักในการพัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานให้กับร้านข้าวแกงทั่วประเทศ
ในปี 2569 บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงททท. ในโครงการคลุก เคล้า ข้าวแกง นำเสนอโครงการสื่อสร้างสรรค์ด้านอาหารและวัฒนธรรม ถ่ายทอดแง่มุมของ “ข้าวแกงไทย” ที่สะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของไทย โดยจะมีการจัดทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางรายการเปรี้ยวปาก ช่อง 3 รวมถึงการจัดทำคอนเทนต์และอินโฟกราฟิกให้ข้อมูลความรู้ข้าวแกงไทย ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมต่อยอดและโปรโมทข้าวแกงไทย ให้เป็นหนึ่งในมรดกอาหารของชาติ มรดกอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย รวมถึงปลายทางคือนำไปสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage - ICH) ของยูเนสโก เช่นเดียวกับต้มยำกุ้ง เพราะข้าวแกงถือเป็นตัวแทนอาหารในท้องถิ่น ไม่ว่าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปในภาคใด ก็จะพบกับร้านข้าวแกง อันเป็นแหล่งรวมอาหารไทยยอดนิยมของภาคนั้นๆ และนับได้ว่าข้าวแกงเป็นตัวแทนอาหารไทย เช่นเดียวกับนาซี เลอมัก เป็นตัวแทนอาหารของมาเลเซีย , ลักซาและข้าวมันไก่สิงคโปร์ เป็นตัวแทนอาหารของสิงคโปร์ เป็นต้น
โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด , สมาคมภัตตาคารไทย , กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และททท. ได้นำโครงการ คลุก เคล้า ข้าวแกง ไปจัดทำบูธเพื่อโปรโมทในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถทรงไทยที่งดงามและใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2569 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ที่ก่อตั้งในเยอรมนีครบ 31 ปี เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการสร้างมหาอุโบสถไทยที่ยิ่งใหญ่บนแผ่นดินเยอรมนีและในยุโรป โดยมีการออกร้านอาหารไทย ซึ่งทั้งชาวไทยและชาวยุโรปหลายประเทศเข้าร่วมงานนับหมื่นคน รวมถึงเจ้าอาวาสและผู้แทนจาก 250 วัดในยุโรปและทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยข้าวแกงและเครื่องปรุง รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหารของไทยได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดยุโรป ทั้งยังได้แนะนำโครงการคลุก เคล้า ข้าวแกง ต่ออัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน อีกด้วย
ขณะเดียวกันข้าวแกงของไทยไม่เพียงเป็นสตรีทฟู้ด (Street Food) แบบไทย ที่คนไทยจำนวนมากรับประทานกันเป็นอาหารหลัก มื้อด่วนแบบง่ายๆ รสชาติอร่อย และราคาที่เข้าถึงได้ แต่ได้ถูกยกระดับเป็นอาหารรสเลิศที่ได้รับรางวัลระดับมิชลินหลายร้าน ทั้งเป็นร้านอาหารไทยที่เป็นเสมือนตัวแทนประเทศไทยกระจายไปในทั่วโลก และยังถือเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ชาวต่างชาติต้องมาชิมสักครั้ง ตลอดจนข้าวแกงไทยยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารเป็นยา เพราะใช้สมุนไพรและเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น พริก ข่า ตะไคร้ หอมแดง และกระเทียม เป็นต้น สรรพคุณของพืชเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ภายในงานเปรี้ยวปาก เฟสติวัล ยังได้มีการจัดทำบูธโครงการ คลุก เคล้า ข้าวแกง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการเสวนายังพูดถึงประเด็นการผลักดันข้าวแกงให้เป็น Soft Power ของไทยที่ไปไกลระดับโลก เป็น Must Taste (เสน่ห์ไทย) และนอกจากเรื่องความอร่อย และรสชาติแล้ว ทุกส่วนฝากเรื่องการคำนึงการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ลดหวาน มัน เค็ม ลดโซเดียม โดยข้าวแกงสามารถต่อยอดเป็น "สื่อวัฒนธรรม" ที่ทรงพลัง บอกเล่าวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีเรื่องราว (Storytelling) ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ในระดับสากลได้
ทั้งนี้ข้าวแกงคือหนึ่งใน "Food Economy" ที่สำคัญ ธุรกิจอาหารในประเทศมีมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งร้านข้าวแกงและ Street Food คือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs/Micro-SMEs) ที่มีสัดส่วนสูงมากอันดับต้นๆ ของภาคอาหาร