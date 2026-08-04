สาวไทยโพสต์เตือนภัย! โดนชายต่างชาติตามลวนลาม-ทำอนาจารจน "เสร็จกิจ" บนเครื่องบิน

หญิงไทยโพสต์อุทาหรณ์ หลังถูกชายชาวปากีสถาน ลวนลามทำอนาจารบนเที่ยวบินของสายการบิน Flydubai ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย ขณะหลับพร้อมลูกสาววัย 4 ขวบ ก่อนพบคราบน้ำอสุจิติดกางเกงเมื่อเครื่องใกล้ลงจอด ผู้เสียหายรีบแจ้งลูกเรือและเข้าแจ้งความทันทีที่ถึงสนามบิน ยันไม่ยอมความ พร้อมเตือนผู้โดยสารทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงพักผ่อนหรือนอนหลับบนเครื่องบิน
วันนี้ (4 ส.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์อุทาหรณ์เตือนภัยหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Fly Dubai โดยถูกผู้โดยสารชายสัญชาติปากีสถานลวนลามและทำอนาจารบนเครื่องบินขณะหลับ
ผู้โพสต์เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเดินทางกลับไทยพร้อมลูกสาววัย 4 ขวบ โดยเธอนั่งที่นั่งหมายเลข 32A ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายสัญชาติปากีสถาน วัย 30 ปี นั่งอยู่ที่นั่ง 32C ข้างๆ กัน เริ่มแรกผู้ก่อเหตุมีท่าทีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น นำมือมาพาดบริเวณเก้าอี้ของเธอ และพยายามเอามือมาเล่นหน้าจอพนักพิง
ต่อมาผู้โพสต์ได้ทานยานอนหลับเพื่อปรับเวลาและห่มผ้าห่มหลับสนิทไปพร้อมกับลูกสาว จนกระทั่งรู้สึกตัวว่ามีมือมาจับบริเวณก้นด้านขวา และรู้สึกเปียกชื้น เมื่อเครื่องบินใกล้ลงจอด เธอจึงสังเกตพบว่ากางเกงบริเวณก้นมีคราบน้ำอสุจิติดอยู่ จึงรีบแจ้งลูกเรือและลูกเรือชาวไทยทันที
เมื่อพนักงานบนเครื่องเข้ามาสอบถาม ผู้ก่อเหตุได้ยอมรับผิดพร้อมก้มกราบขอโทษและร้องไห้ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายตัดสินใจไม่ยอมความ และประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมารับตัวทันทีเมื่อเครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
เบื้องต้น ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ พนักงานสอบสวน สด.ดอนเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุชาวปากีสถานรายนี้แล้ว พร้อมฝากเตือนภัยผู้โดยสารทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังตนเองขณะเดินทางร่วมกับคนแปลกหน้า โดยเฉพาะกรณีที่ต้องนอนหลับบนเที่ยวบิน