ปชน. โต้ "แก้วตา" แจ้งโดนละเมิดทางเพศแต่ไม่เผยชื่อคนทำ ซ้ำไม่ให้เอาเรื่อง เจ้าตัวสวนทันทีโกหก!

ปชน. ชี้แจงกรณี "ธิษะณา" แจ้งโดน สส.ในพรรคก้าวไกล ล่วงละเมิดทางเพศ แต่พรรคไม่จัดการ ความจริงคือเจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผยชื่อคนทำ และไม่ต้องการให้ดำเนินการใด ๆ ด้าน "แก้วตา" สวนทันควัน "เปิดเผยตัวคนทำ" ให้รองหัวหน้าพรรคทราบภายใน 24 ชั่วโมง ซัดพรรคไร้ระบบคุ้มครองผู้เสียหาย ทำให้ตอนนั้นไม่กล้าเปิดเผยเรื่องต่อสาธารณะ
วันนี้ (3 สิงหาคม) พรรคประชาชนโพสต์เฟชบุ๊ก ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี “ธิษะณา ชุณหะวัณ” เปิดเผยถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างดำรงตำแหน่ง สส. พรรคก้าวไกล ความว่า
สืบเนื่องจากกรณีที่คุณธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส. พรรคประชาชน ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเธอถูกละเมิดทางเพศโดย สส. พรรคก้าวไกล (ในขณะนั้น) คนหนึ่ง แต่เธอถูกพรรคบังคับให้เงียบเพราะพรรคเลือกที่จะปกป้องภาพลักษณ์องค์กรมากกว่าผู้ถูกกระทำ นั้น
พรรคประชาชน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ดังนี้
1) กรณีที่คุณธิษะณาเล่าว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้น มีผู้บริหารพรรคทราบจริง เนื่องจากคุณธิษะณาได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลทราบ พิจารณ์ได้รายงานต่อมาที่ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคในขณะนั้น เนื่องจากการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรง และพรรคต้องดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติแล้วมีมาตรการลงโทษหากกระทำผิดจริง อย่างไรก็ตาม คุณธิษะณาในขณะนั้นยืนยันว่า เพียงต้องการแจ้งให้คุณพิจารณ์ทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น แต่ไม่ต้องการให้พรรคดำเนินการใดๆ ต่อ และไม่ยินยอมเปิดเผยชื่อผู้กระทำ
2) พรรคตระหนักดีว่าผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมากมักเผชิญสถานการณ์ยากลำบากหรือมีหลายเหตุผล ที่ทำให้ยังไม่ต้องการที่จะให้เกิดกระบวนการซึ่งอาจทำให้เรื่องนี้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงกว้าง เมื่อคุณธิษะณายืนยันเช่นนี้ และไม่เปิดเผยชื่อผู้กระทำ พรรคก้าวไกลขณะนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติ
3) ผู้บริหารพรรคก้าวไกล ตลอดจนพรรคประชาชน ยืนยันว่าไม่เคยขอให้คุณธิษะณาเงียบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์องค์กร หลายกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ก็ได้มีการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่ละเว้น และเปิดเผยต่อสาธารณะมาโดยตลอด
4) ตลอดเวลาที่ผ่านมา พรรคไม่เคยปิดทางการดำเนินการสอบสวนกรณีคุณธิษะณา หากในเวลานี้ คุณธิษะณาพร้อมให้มีการสอบสวน พรรคยินดีและจะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่เธอและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน ซึ่งพรรคได้เริ่มดำเนินการเชิญคุณธิษะณาและพยานแวดล้อมที่น่าจะทราบข้อเท็จจริงมาให้ข้อมูลแก่พรรคแล้ว
5) พรรคประชาชนขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดร้ายแรง พรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องผู้กระทำผิด และพร้อมดำเนินการลงโทษ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายอย่างรอบด้านที่สุด
จากนั้น ธิษะณา ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ทันที หลังจากแถลงการณ์ของพรรคประชาชน ว่า
ดิฉันได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในพรรค และเปิดเผยตัวตนของผู้ถูกกล่าวหาอย่างชัดเจนกับคุณพิจารณ์ภายใน 24 ชม.หลังเกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม ในขณะนั้นพรรคยังไม่มีกระบวนการที่เป็นระบบในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในด้านการรับเรื่อง การสอบสวน การรักษาความลับ และการป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาระหว่างที่เรื่องยังไม่ได้รับการพิจารณา
ในฐานะที่ดิฉันยังดำรงตำแหน่งในองค์กร การเปิดเผยเรื่องต่อสาธารณะในขณะนั้นย่อมหมายความว่า ดิฉันจะต้องทำงานร่วมกับและพบหน้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นประจำ ท่ามกลางสายตาของสาธารณชน โดยปราศจากหลักประกันว่าดิฉันจะได้รับการคุ้มครองหรือได้รับความเป็นธรรม จึงทำให้ดิฉันรู้สึกอับอาย กดดัน และไม่ปลอดภัยที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในเวลานั้น
ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการที่พรรคใช้ในกรณีอดีต สส.ปูอัด และอดีต สส.แจ้ ซึ่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ถูกกล่าวหา ยิ่งสะท้อนข้อบกพร่องของระบบคุ้มครองผู้เสียหาย เพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เสียหายต้องรอลุ้นผลจากการลงคะแนน หากยังอาจต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้ที่ลงมติสนับสนุนให้ผู้ถูกกล่าวหายังคงดำรงตำแหน่งต่อไป
หากกระบวนการยังไม่มีหลักประกันในการคุ้มครองผู้เสียหาย ทั้งในด้านความปลอดภัย ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของผู้ร้องเรียน ก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้ผู้เสียหายจำนวนมากกล้าออกมาเปิดเผยความจริง เพราะการเปิดเผยอาจหมายถึงการต้องเผชิญแรงกดดันและความอับอายจากคนในองค์กรเสียมากกว่าการได้รับความคุ้มครอง