มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - Imperial College London ผนึกกำลังจัด IEEE BioSensors 2026 ปักหมุดกรุงเทพฯ เชื่อมงานวิจัยโลกสู่ตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology: MUT) จับมือ Imperial College London ผนึกกำลังจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งสำคัญ “IEEE BioSensors 2026” ณ กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลกกับภาคการแพทย์ อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และนักลงทุน พร้อมผลักดันนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์จากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานจริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์
การประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE BioSensors 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–4 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนของ IEEE Sensors Council เปิดเวทีให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับความต้องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม
การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ Imperial College London ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นกลไกเชื่อมโยงองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี และเครือข่ายนานาชาติ เพื่อยกระดับระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์ของประเทศไทย
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์และประกาศเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเปิดอนาคตของเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน กล่าวว่า เทคโนโลยีเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และภาคอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา การจัด IEEE BioSensors 2026 จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรวบรวมนักวิจัยชั้นนำด้านเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง
นอกเหนือจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้ว ยังต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่และสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเซนเซอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และภาคเศรษฐกิจทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับแนวทางผลักดันงานวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์จากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะสนับสนุนผ่านกลไกของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกองทุน ววน. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิงลึก การทดสอบประสิทธิภาพ การทดลองทางคลินิก การรับรองมาตรฐาน ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าสู่ตลาด
ขณะเดียวกัน การพัฒนากำลังคนถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ การแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูล กระทรวง อว. จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะแบบสหสาขาวิชา เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต
หลังจากนี้จะมีการผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ด้านไบโอเซนเซอร์ในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งและช่องว่างที่ประเทศไทยยังต้องพัฒนา รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมไบโอเซนเซอร์ระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
ด้าน Professor Pantelis Georgiou ประธานการประชุม IEEE BioSensors 2026 กล่าวว่า การจัดตั้งเครือข่ายสาขาในประเทศไทยจะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการจัดประชุมประจำปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านไบโอเซนเซอร์เป็นสำคัญ พร้อมเปิดโอกาสให้ขยายความร่วมมือไปยังศาสตร์สาขาอื่น รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
Professor Pantelis Georgiou เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ห้องปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Imperial College London มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับทักษะและศักยภาพของบุคลากรไทย ทั้งด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมกล่าวชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความอบอุ่นและเป็นมิตร พร้อมแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิจัยไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยชั้นนำจากนานาประเทศ ตลอดจนเข้าถึงเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย
Professor Pantelis Georgiou กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยจากการพูดคุยพบว่า ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากชื่นชอบการเดินทางมาประเทศไทย ทั้งด้านบรรยากาศ วัฒนธรรม และการต้อนรับที่เป็นมิตร พร้อมเชื่อมั่นว่าหลายคนจะเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในอนาคต
ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และประธานร่วมการประชุม IEEE BioSensors 2026 เปิดเผยว่า การประชุม IEEE BioSensors ครั้งที่ 4 ประจำปี 2569 เป็นเวทีนานาชาติที่เชื่อมโยงนักวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์เข้ากับภาคการแพทย์ อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และนักลงทุน เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
การประชุมครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของการจัดงาน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในปี 2566 เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ในปี 2567 และเมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา ในปี 2568 ก่อนที่กรุงเทพมหานครจะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในปี 2569 สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์สุขภาพ และนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล
อีกทั้งระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมของไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนด้านการวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างบุคลากรในสาขาวิศวกรรมชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ไบโอเซนเซอร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย โรงพยาบาล และบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริง
“กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัด IEEE BioSensors 2026 เพราะสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยล้ำสมัยเข้ากับระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยและเครือข่ายระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักวิจัย แพทย์ วิศวกร ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ กล่าว
IEEE BioSensors เป็นการประชุมวิชาการภายใต้การสนับสนุนของ IEEE Sensors Council มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านไบโอเซนเซอร์ ระบบตรวจวัดทางชีวภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดพื้นที่ให้นำเสนอผลงานวิจัยต้นฉบับ แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีเกิดใหม่ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อยอดไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ
เนื้อหาภายในงานครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบวัสดุและโครงสร้างไบโอเซนเซอร์ เทคโนโลยี Lab-on-Chip ชิปดีเอ็นเอ อิมมูโนเซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์ที่ใช้เอนไซม์ ระบบตรวจวัดแบบสวมใส่ อุปกรณ์ฝังในร่างกาย และไบโอเซนเซอร์สำหรับติดตามสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการประมวลผลสัญญาณ การสร้างแบบจำลองทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับ IEEE BioSensors 2026 มีผลงานวิจัยส่งเข้ารับการพิจารณาจำนวน 226 ผลงาน จาก 28 ประเทศทั่วโลก โดยทุกผลงานผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอิสระอย่างน้อย 3 คน ก่อนคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายทางวิชาการ 26 เรื่อง การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 69 ผลงาน และการสาธิตเทคโนโลยีแบบสด 5 รายการ
โปรแกรมภายในงานยังประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิงกับสัญญาณชีวภาพ กลยุทธ์การตรวจวัดด้วยใยแก้วนำแสง และการตรวจวัดทางชีวภาพและเคมีด้วยแสงแบบ Superchiral ตลอดจนกิจกรรมสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และการแข่งขัน MYOSA เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมด้านเซนเซอร์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเสวนาภาคอุตสาหกรรมหัวข้อ “The Path to Market for Electrochemical Point-of-Care Biosensors” ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ ตั้งแต่การวิจัยในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาต้นแบบ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย ไปจนถึงการผลิต การขออนุญาต และการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
การเสวนาดังกล่าวช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่า ความสำเร็จของเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต กฎระเบียบทางการแพทย์ ต้นทุน ความต้องการของผู้ใช้งาน รูปแบบธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังเปิดพื้นที่นิทรรศการสำหรับบริษัท มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการ และองค์กรด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย เครื่องมือ ต้นแบบ และนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
ผลงานส่วนใหญ่ที่นำเสนอภายในงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล IEEE Xplore ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขณะที่ผลงานบางส่วนจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร IEEE Sensors Letters ฉบับพิเศษด้านไบโอเซนเซอร์ เพื่อขยายการเผยแพร่องค์ความรู้และเพิ่มโอกาสในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ
ความร่วมมือในการจัด IEEE BioSensors 2026 ครั้งนี้ ยังเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ Imperial College London ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันเปิดตัว MUT – Imperial Semiconductor AI & BioSensor Electronics Research (SABER) Laboratory หรือ SABER Lab. ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และไบโอเซนเซอร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง
SABER Lab. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยไทยได้เข้าถึงห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับโลก ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชั้นนำ และพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับเป้าหมายของการประชุม IEEE BioSensors 2026 ที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างผู้ประกอบการ และการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม การลงทะเบียน การจัดแสดงนิทรรศการ และการสนับสนุนการจัดงานได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผ่านทางอีเมล inter@mut.ac.th หรือโทรศัพท์ 061 223 2344 รวมถึงติดต่อเว็บไซต์ieee-biosensors.org/2026 หรือติดต่อ Brianna Orr ผู้จัดการการประชุม IEEE BioSensors 2026 ทางอีเมล borr@conferencecatalysts.com