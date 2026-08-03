ททท. เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวผจญภัยAdventure Luxury  สร้างประสบการณ์สุดมันส์ ผ่านโครงการ "Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว" พร้อมสิทธิพิเศษและโปรโมชันจากพันธมิตรมากมาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว" เชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Adventure Luxury ที่ผสานความตื่นเต้นของกิจกรรมกลางแจ้งเข้ากับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและบริการคุณภาพระดับพรีเมียม พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการออกเดินทางผ่านเส้นทางท่องเที่ยวและดีลสุดพิเศษจากพันธมิตร
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวโครงการ Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ททท. จึงเดินหน้ากระตุ้นการเดินทาง โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ ซึ่งไม่ได้มองหาเพียงการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน แต่ต้องการประสบการณ์ที่มีเรื่องราว ความท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้
และเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 69 ที่ผ่านมา ททท. ได้จัดกิจกรรม Media Fam Trip "ภารกิจพิชิตค้างคาวที่ตัวเล็กที่สุดในโลก" 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเหล่า Influencer ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมสัมผัสเส้นทางและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบ Adventure Luxury ผ่านกิจกรรมไฮไลท์ ทั้งการล่องแพไม้ไผ่ พายคายัค พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษในรูปแบบ Cocktail & Canapé โดยเชฟบิลลี่ – ชัชวาร บุญทอง จาก Top 5 MasterChef Thailand Season 4 ที่มารังสรรค์เมนูวัตถุดิบสปาฟู้ดส์และเมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่น ถ่ายทอดแนวคิด
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการนำเสนอเสน่ห์ของวัตถุดิบในพื้นที่และร่วมภารกิจพิชิตค้างคาวที่ตัวเล็กที่สุดในโลก (ค้างคาวคุณกิตติ) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น ค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุด ในโลก ณ ถ้ำละว้า หนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สะท้อนให้เห็นว่าการผจญภัยสามารถเกิดขึ้นควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างลงตัว
โครงการ Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว นำเสนอประสบการณ์ผ่าน 3 ธีมหลัก ได้แก่ The Gentle Escape สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่, The Joy of the Journey สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสนุกและกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มตลอดการเดินทางและ Every Moment is Adventure สำหรับผู้ที่ต้องการท้าทายตัวเองผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น โดยครอบคลุมกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพายคายัค ล่องเรือ ดำน้ำ Paddle Board Forest Bathing Sound Healing Glamping รวมถึงประสบการณ์ด้าน Wellness และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ
เพื่อกระตุ้นการเดินทางและเพิ่มความคุ้มค่า ททท. ร่วมกับพันธมิตรภาคการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าและบริการภายใต้โครงการ อาทิ Gother มอบส่วนลด 2 ต่อ เมื่อจอง ที่พัก กิจกรรม หรือรถเช่าในโครงการ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปฯ รับส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 15% (สูงสุด 200 บาท) เมื่อมียอดจองตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป, CardX และ SCB WEALTH by CardX รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% พร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด 7 เท่า, VietjetThailand มอบส่วนลด 30% สำหรับเส้นทางขอนแก่น หาดใหญ่และเชียงราย พร้อมส่วนลด 10% สำหรับทุกเส้นทางภายในประเทศ, Oasis Spa มอบส่วนลด 30% สำหรับโปรแกรม Deep Calm Recovery 2 Hours และ Wonderful Oasis 2.5 Hours, GWM มอบส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อรถยนต์สูงสุด 50,000 บาท, ReReef มอบส่วนลด 10% เมื่อซื้อครีมกันแดดผ่านเว็บไซต์ ครบ 1,500 บาท เพียงใช้โค้ด MP202609 รับส่วนลด เพิ่มอีก 5% เมื่อร่วมโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และ V Square Clinic มอบส่วนลด 10% สูงสุด 5 รายการ อาทิ โปรแกรม Dysport, โปรแกรม Volnewmer, โปรแกรมเลเซอร์ขน,โปรแกรมดริปวิตามิน Extra Perfect White และโปรแกรม V-ID Double Bright
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30 แห่ง
ทั้งโรงแรม รีสอร์ต ผู้ประกอบการกิจกรรมและบริษัทนำเที่ยว อาทิ River Kwai Resotel จังหวัดกาญจนบุรี, Yatika Boutique Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่, Cross Chiang Mai Riverside จังหวัดเชียงใหม่, iSanook Resort & Suite Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงบริษัทนำเที่ยว Have a Nice Day Trip, Gogo Trip Thailand, Travel With You และ Railay Eco Tour ที่ร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวสาย Adventure Luxury
ททท. เชื่อมั่นว่าโครงการ Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางมากขึ้น ยกระดับการท่องเที่ยวภายในประเทศสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า เพิ่มการใช้จ่ายสู่ผู้ประกอบการไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Mission Possible ภารกิจ พิชิตเที่ยว รวมถึงโปรโมชัน สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง
Facebook: Mission Possible – ภารกิจ พิชิตเที่ยว
Instagram: missionpossible_official