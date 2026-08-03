Buymechocolate.ai เปิดโอกาสสร้างรายได้เสริมตั้งเป้า ดันนักเขียน/ครีเอเตอร์ไทยไปท้าชนแพลตฟอร์มระดับโลก

Buymechocolate.ai หรือ BMC แพลตฟอร์มแชทกับตัวละคร AI ประกาศเปิดตัว "Creator Monetization" ระบบสร้างรายได้ให้ครีเอเตอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของแพลตฟอร์มแชทตัวละคร AI ในไทย พร้อมตั้งเป้าพาครีเอเตอร์ไทยออกไปตีตลาดโลก หลังเปิดบริการมาเพียง 5 เดือน มีผู้เล่นทะลุ 400,000 คนแล้ว โดยมี นายชานันท์ สุขจิรวาณิช เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Buymechocolate.ai ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดำเนินงานภายใต้การลงทุนของ MADD Capital บริษัทโฮลดิ้งที่มุ่งสร้างและผลักดันธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก
โดย Buymechocolate.ai คือแพลตฟอร์มคนไทยที่ให้ผู้เล่นแชทกับตัวละคร AI ที่มีความทรงจำและบุคลิกเฉพาะตัว สร้างเรื่องราวผ่านบทสนทนาในสไตล์นิยายโต้ตอบ และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เปลี่ยนทิศทางของเรื่องได้เอง ซึ่งตัวละครเหล่านี้ทุกตัว ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าครีเอเตอร์ ที่ใช้เวลาคิดคอนเซปต์ วางพล็อต ออกแบบบุคลิก และปรับแต่งรายละเอียดซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นตัวละครที่ผู้เล่นในแพลตฟอร์มสัมผัสและหลงรัก
โดยทีมผู้ก่อตั้ง Buymechocolate.ai เล่าว่า แรงผลักดันที่ทำให้ตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากความรักในการอ่านนิยายและหนังสือที่สะสมมากว่า 20 ปี และเมื่อได้ลองสัมผัสกับการแชทกับตัวละคร AI ก็รู้ทันทีว่านี่คือ entertainment รูปแบบใหม่ที่จะมาต่อยอดจากสิ่งที่คนไทยรักมาตลอด ประกอบกับแพลตฟอร์มแชทกับตัวละคร AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในต่างประเทศ โดยมีผู้เล่นกว่าหลายร้อยล้านคนทั่วโลก
ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้ามาตีตลาดและเติบโตด้วยผลงานของครีเอเตอร์ไทย แต่รายได้กลับไม่ได้ตกมาสู่คนไทยด้วยกันเอง และนั่นคือเหตุผลที่เป้าหมายของ Buymechocolate.ai ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่นี้ให้คนไทยเล่น แต่มันคือการพาครีเอเตอร์ไทยออกไปตีตลาดต่างประเทศ และดึงเงินจากประเทศอื่นๆ กลับเข้าสู่ประเทศไทย เหมือนที่แพลตฟอร์มต่างชาติเคยทำกับเรามาตลอด
ปัจจุบัน Buymechocolate.ai รองรับการใช้งาน 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน และลาว ซึ่งจะทำให้ตัวละครที่ครีเอเตอร์ไทยสร้างขึ้น เข้าถึงผู้เล่นในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ตั้งแต่วันแรกที่เผยแพร่โดยการเปิดตัวระบบสร้างรายได้ให้ครีเอเตอร์"Creator Monetization" จะคำนวณจากยอดการพูดคุยที่เกิดขึ้นจริงระหว่างผู้เล่นกับตัวละครที่ครีเอเตอร์สร้างขึ้น ภายใต้โครงสร้าง Creator Tier ที่ครีเอเตอร์ต้องผ่านเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มกำหนดในแต่ละระดับ และได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปตามเทียร์ที่ตนเองอยู่
ทีมผู้ก่อตั้งย้ำว่าการสร้างตัวละคร AI ตัวหนึ่งไม่ได้เกิดจากการกดปุ่มไม่กี่ครั้ง แต่มาจากกระบวนการที่ครีเอเตอร์ทุ่มเทตั้งแต่การคิดคอนเซปต์ วางพล็อต ออกแบบบุคลิก เขียนบทสนทนา ไปจนถึงการทดลองและปรับแก้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นความทุ่มเทเหล่านี้จึงสมควรได้รับการตอบแทน
Buymechocolate.ai ตั้งเป้าหมายในการขึ้นเป็นอันดับ 1 ของตลาด AI roleplay ในไทยภายในปี 2027 และพร้อมขยายฐานไปเป็นอันดับ 1 ในตลาด SEA ภายในปี 2029 โดยมีเป้าหมายคือทำให้ครีเอเตอร์ไทยมีรายได้จริงจากผู้เล่นทั่ว SEA บนแพลตฟอร์มของตัวเอง และ Creator Monetization คือก้าวแรกที่จะพาเราไปถึงจุดนั้น