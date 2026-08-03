สุภาพร เอ็ลเดรจ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทย 2569 จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Supa East Glamor และเลขาธิการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ปทุมนนท์ เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2569 ประเภทองค์กรสมาชิก ด้านการทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนผลงานด้านการส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นไทย จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ภายในงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2569 จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี อรศรี ฮอนโนลด์, สุรัศมิ์ - ม.ล. ปุญยนุช ดุลยจินดา และ รศ. ดร.นิพา อุประ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สุภาพร เอ็ลเดรจ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “รางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจสำคัญในการสานต่อภารกิจการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทย ควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป”
รางวัล สตรีไทยดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติดี และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรีและเยาวชนไทย โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 156 ราย