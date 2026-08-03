พี่ชายอัปเดต สถานทูตรับร่าง “ฮลุน โซโล่” เรียบร้อยแล้ว รอผลชันสูตร ก่อนเร่งส่งกลับไทย

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” เผยคืบหน้า สถานเอกอัครราชทูตเข้ารับร่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันอัตลักษณ์โดยนิติเวชประเทศจอร์เจีย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ ก่อนเร่งประสานนำร่างกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ขณะที่ทรัพย์สินส่วนตัวยังคงถูกอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมาย และจะส่งคืนผ่านสถานทูตเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ
วันนี้ (3 ส.ค.) พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” โพสต์อัปเดตความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการรับร่างของน้องชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสร็จสิ้นการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ประเทศจอร์เจีย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและรอผลสรุปอย่างเป็นทางการเพื่อเร่งนำร่างกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุด
รายละเอียดความคืบหน้า การรับร่างและยืนยันตัวตน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับร่างเมื่อเวลา 13:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจีย) โดยได้รับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลชัดเจนว่าเป็น “ฮลุน โซโล่” ทางนิติเวชจอร์เจียได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ พร้อมเก็บตัวอย่างหลักฐานที่จำเป็นไว้สำหรับการชันสูตรเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการ
การส่งร่างกลับไทย ปัจจุบันร่างได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารทางราชการ เมื่อเอกสารครบถ้วน สถานทูตจะเร่งประสานหาเที่ยวบินเพื่อส่งร่างกลับประเทศไทยทันที โดยการจัดการทรัพย์สินและขั้นตอนถัดไป พาสปอร์ต จะถูกจัดส่งกลับมาพร้อมกับร่าง และทรัพย์สินและสิ่งของส่วนตัว ทางการจอร์เจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมาย และจะประสานส่งคืนผ่านสถานทูตเมื่อการตรวจเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะคอยติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งให้แก่ครอบครัว