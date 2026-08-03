แมงกะพรุนกล่องคร่าชีวิตเด็ก 13 ปี! อาจารย์ธรณ์ย้ำ “ห้ามใช้น้ำจืดล้าง” ยิ่งเร่งพิษเข้าสู่ร่างกาย

เกิดเหตุสลดริมหาดบ้านฝายท่าอำเภอสิชลเด็กชายวัย 13 ปี นักฟุตบอลเยาวชนถูกพิษแมงกะพรุนกล่องจมดับกะทันหันขณะเล่นน้ำหลังแข่งบอลเสร็จเผยปีนี้พิษร้ายระบาดผิดฤดูด้านอาจารย์ธรณ์-เพจดังร่วมแสดงความเสียใจพร้อมเร่งเตือนภัยวิธีปฐมพยาบาลย้ำชัด “ห้ามใช้น้ำจืดล้าง”เหตุจะยิ่งกระตุ้นให้พิษเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น
วันนี้ (3 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุเตือนภัยกรณี ด.ช.นันทพัทธ์ หรือ "เจ้านิว" อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง (หรือแมงกะพรุนสายฟ้า) เสียชีวิตกะทันหัน เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา บริเวณหาดบ้านฝายท่า ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรายงานระบุว่า ผู้ตายได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเตะจุดโทษการกุศลหารายได้ให้ชุมชนบ้านฝายท่า เมื่อแข่งเสร็จได้ลงเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนประมาณ 20 คน ห่างจากฝั่งเพียง 10 เมตร ก่อนจะถูกพิษแมงกะพรุนกล่องเข้าที่บริเวณหน้าอก แขน และคอ รวมถึงพบร่องรอยคล้ายเขี้ยวที่ข้อพับแขนซ้าย จนเกิดอาการช็อกหมดสติและน้ำลายฟูมปากตั้งแ่อยู่ในที่เกิดเหตุและระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ และชาวบ้านที่ลงไปช่วยได้รับบาดเจ็บจากพิษอีก 3 ราย ซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
โดย ด.ช.ณัฐภกร อายุ 13 ปี เพื่อนสนิทของผู้ตายที่ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าไปช่วย เล่าว่า เห็นแมงกะพรุนประมาณ 3-4 ตัวล้อมรอบตัวเจ้านิวอยู่ ก่อนที่เจ้านิวจะล้มหมดสติไป ตนจึงรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จอดสแตนด์บายอยู่ในงาน
ด้าน นายรอเหม นวน อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เปิดเผยว่า ปกติแมงกะพรุนชนิดนี้จะพบชุกชุมช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ปีนี้กลับพบตั้งแต่เดือนสิงหาคม และถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากพิษแมงกะพรุนในพื้นที่อำเภอสิชล
ทั้งนี้ บรรยากาศงานศพซึ่งจัดขึ้นที่วัดประทุมทายการาม อำเภอสิชล เป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดย "เจ้านิว" อาศัยอยู่กับปู่และย่า เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีฝีมือยอดเยี่ยม และมีกำหนดฌาปนกิจศพในวันพุธที่ 5 ส.ค. นี้
จากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว เพจ “Drama-addict” และThon Thamrongnawasawat (ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมออกมาให้ข้อมูลเตือนภัยและเน้นย้ำถึงข้อควรระวังในการปฐมพยาบาลผู้โดนพิษแมงกะพรุนกล่องอย่างถูกต้อง ชี้พิษของแมงกะพรุนกล่องมีความร้ายแรงสูงมาก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ"ระบบหัวใจ" ทำให้ผู้ได้รับพิษเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
แมงกะพรุนกล่อง จะมี กระเปาะพิษขนาดเล็ก จำนวนมากปนอยู่ในเมือกและปักเข้าสู่ร่างกายผู้สัมผัส
ข้อห้ามสำคัญ (ห้ามทำเด็ดขาด): ห้ามนำ "น้ำจืด"มาล้างบริเวณที่โดนพิษเด็ดขาด เนื่องจากน้ำจืดจะไปกระตุ้นให้กระเปาะพิษที่ยังไม่ทำงาน ปลดปล่อยและพ่นเข็มพิษออกมาแทงเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ได้รับพิษรุนแรงกว่าเดิม
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบผู้โดนแมงกะพรุนกล่อง
1.ห้ามใช้น้ำจืดล้างแผล และห้ามขัดถูบริเวณแผลเด็ดขาด
2.ให้รีบใช้นำ"น้ำส้มสายชู" ราดบริเวณที่โดนพิษอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที เพื่อยับยั้งกระเปาะพิษที่ยังไม่ทำงาน
3.เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด หากหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้ทำ CPR ทันที