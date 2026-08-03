ศึกเบนซ์หรูไม่จบ! หนุ่มทุบรถแจ้งความเพิ่ม อ้างถูกทำร้ายร่างกาย ตร.เร่งเช็กวงจรปิด

หนุ่มคู่กรณีสาวขับเบนซ์หรูเข้าแจ้งความที่ สน.เพชรเกษม อ้างถูกทำร้ายร่างกาย พร้อมยืนยันจำใบหน้าผู้ก่อเหตุได้ ขณะที่ตำรวจส่งตรวจร่างกาย เก็บหลักฐาน เร่งไล่เช็กกล้องวงจรปิดทุกมุม ก่อนเชิญทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยตามกระบวนการกฎหมาย
จากกรณีเหตุการณ์ชายขี่รถจักรยานยนต์ขี่ตามประกบรถยนต์หรูยี่ห้อเบนซ์ ก่อนลงมือทุบรถและถีบกระจกมองข้างจนได้รับความเสียหาย ซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นั้น
ล่าสุด ชายผู้ก่อเหตุทุบรถคนดังกล่าวได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน โดยอ้างว่าตนเองถูกทำร้ายร่างกายจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าจำหน้าผู้ลงมือทำร้ายได้ชัดเจน แต่ยังไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง
ด้าน พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม เปิดเผยว่า เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้แจ้งความไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อติดตามตัวคู่กรณีอีกฝ่ายมาสอบปากคำ และเตรียมนัดหมายทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป