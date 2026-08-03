พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” แจ้งยังไม่มีผลชันสูตร วอนอย่าแชร์ข่าวปลอม รอสถานทูตอัปเดต

การเสียชีวิตของ“ฮลุน โซโล่” ยังคงเป็นที่จับตาของสังคม ล่าสุดพี่ชายแจงขณะนี้ยังไม่มีผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและผลกระทบต่อครอบครัว เผยกำลังรอความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับการประสานนำร่างกลับประเทศไทย และจะรีบแจ้งความคืบหน้าให้ทราบทันทีเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ
จากกรณีการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม ล่าสุดพี่ชายได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงถึงกระแสข่าวลือเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการหยุดส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน แจงชัด ยังไม่มีผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ
วันนี้ (3 ส.ค.) พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าเรื่องการประสานงานนำร่างน้องชายกลับประเทศไทย พร้อมระบุข้อความย้ำเตือนถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า “"ขณะนี้ ยังไม่มีผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่มีการเผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน ขอความกรุณาทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล และงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและลดผลกระทบต่อครอบครัว”
ในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย พี่ชายเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทางครอบครัวกำลังรอความคืบหน้าจากทางสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันนี้ และหากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบผ่านทางเฟซบุ๊กโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ครอบครัวยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน สื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่ติดตามข่าวสาร ที่ได้ส่งกำลังใจ ความห่วงใย และยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้