กต. เผยความคืบหน้าพา “ฮลุน โซโล่” กลับไทย รอเอกสารจอร์เจีย ยันไม่ต้องรอผลชันสูตร

กระทรวงต่างประเทศ เผยคืบหน้าการส่งร่าง “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากครอบครัวแล้วเมื่อวันที่ 31 ก.ย. ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอทางการจอร์เจียออกใบรับรองการเสียชีวิต เพื่อออกใบมรณบัตรของไทยก่อนดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
วันนี้ (3 ส.ค.) น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจอร์เจีย เพื่อเร่งประสานงานกับทางการท้องถิ่นในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเรียบร้อย
สำหรับความคืบหน้าด้านเอกสาร ทางกระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจที่ครอบครัวของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ลงนามไว้ไปยังสถานทูตฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกเอกสารรับรองการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจีย และออกใบมรณบัตรของไทยต่อไป โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานทูตฯ ได้ประสานงานร่วมกับครอบครัว บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้โทรศัพท์ตรงถึงครอบครัวเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมยืนยันว่ากระทรวงฯ จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
ส่วนกรณีการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต น.ส.ใจไทย ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียได้ทำการเก็บชิ้นส่วนเพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการนำร่างกลับประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลชันสูตรเสร็จสิ้น ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตฯ จะติดตามผลการตรวจอย่างใกล้ชิดต่อไป