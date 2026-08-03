หัวร้อนแป๊บเดียว ค่าซ่อมจุก! หนุ่มโดนบีบแตรทุบ 'เบนซ์หรู' ลิมิเต็ด ตำรวจออกหมายเรียกแล้ว (ชมคลิป)

คลิปไวรัลชายหัวร้อนทุบกระจกรถหรูกลางถนน หลังไม่พอใจถูกบีบแตร ล่าสุดเจ้าของรถเผยเป็นMercedes-AMG C43 4MATIC Coupe Special Edition รุ่นลิมิเต็ด สีนี้มีในไทยเพียง 18 คัน ทำชาวเน็ตจับตาค่าเสียหายที่อาจพุ่งแตะหลักแสน ขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกคู่กรณีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
วันนี้ (3 ส.ค.) งานนี้บอกเลยว่าอารมณ์ชั่ววูบอาจทำเอาซีดไปหลายเดือน! จากกรณีคลิปไวรัลเดือดบนโลกออนไลน์ เมื่อชายคนหนึ่งเกิดอารมณ์ฉุนขาดหลังถูกบีบแตรใส่ ก่อนเดินดิ่งเข้าไปทุบกระจกรถยนต์หรูอย่างจัง ต่อมา เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผข้อมูลสุดอึ้งว่า รถที่ถูกทุบคือ Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupe Special Edition ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ด และสีนี้มีในประเทศไทยเพียง 18 คันเท่านั้น งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกุมขมับ เพราะค่าอะไหล่แท้และค่าทำสีศูนย์น่าจะพุ่งสูงแตะหลักแสนอย่างแน่นอน
หลังคลิปถูกแพร่กระจายออกไป กระแสในโลกออนไลน์ก็แตกออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ฝั่งหนึ่งมองว่าบีบแตรใส่ก่อนทำไม ขณะที่อีกฝั่งมองว่าต่อให้โดนบีบแตรใส่ แต่การหัวร้อนไปทำลายทรัพย์สินคนอื่นก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า บีบแตรในไทยเท่ากับกับดักอารมณ์ของจริง แค่ 2 วินาที แต่อาจได้ใบเสร็จค่าซ่อมยาวไปถึงอู่
สำหรับความคืบหน้าทางคดี "น้องหมิว" พร้อมแฟนหนุ่ม เจ้าของรถเบนซ์หรู ได้เดินทางเข้าให้ปากคำและนำพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว โดยทางพนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล ได้ดำเนินการออกหมายเรียกหนุ่มคู่กรณีที่ปรากฏในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องรายอื่น หากยังเพิกเฉยไม่มาพบตามกำหนด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับต่อไป
จากอารมณ์ชั่ววูบข้างถนน กำลังกลายเป็นคดีความเต็มรูปแบบที่ผู้ก่อเหตุอาจต้องรับผิดชอบทั้งโทษทางอาญา และชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งชนิดที่เห็นตัวเลขแล้วต้องปาดเหงื่อแน่นอน
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