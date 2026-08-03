เตือนภัยต่างแดน! ครอบครัวไทยสุดระทึก ชายปริศนาพยายามงัด-พังประตู Airbnb กลางดึกในลอนดอน

ครอบครัวชาวไทยแชร์ประสบการณ์สุดระทึก หลังเข้าพัก Airbnb แบบ Shared Space ในย่าน Battersea กรุงลอนดอน ก่อนต้องเผชิญเหตุคนร้ายพยายามงัดประตูบ้านกลางดึกนานกว่าครึ่งชั่วโมง ท่ามกลางความหวาดกลัวของคนในครอบครัว ขณะที่การติดต่อขอความช่วยเหลือทั้งจากโฮสต์ Airbnb และตำรวจเต็มไปด้วยอุปสรรค สุดท้ายตัดสินใจย้ายออกทันที
วันนี้ (3 ส.ค.) ครอบครัวชาวไทย โพสต์อุทาหรณ์ผ่านกลุ่ม “เที่ยวอังกฤษด้วยตัวเอง” เปิดเผยประสบการณ์สุดช็อก ช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในที่พัก Airbnb ย่าน Battersea ของลอนดอน พร้อมแชร์เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจองที่พักแบบ Shared Space ในต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินา โดยผู้โพสต์ระบุว่าตนพร้อมครอบครัวเข้าพักในบ้าน Airbnb แบบ Shared Space ที่ตั้งอยู่ในย่าน Battersea (Zone 2) ซึ่งปกติถือว่าเป็นย่านที่ค่อนข้างปลอดภัยและน่าอยู่มาก
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน สมาชิกในครอบครัวต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงพยายามพังประตูบ้านอย่างรุนแรง เสียงดังมากเหมือนมีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่างงัดและทุบเข้ามาอย่างบ้าคลั่ง ผู้โพสต์และครอบครัวที่อยู่ภายในห้องไม่กล้าออกไป ลูกสาวตัวสั่นด้วยความกลัว ผู้โพสต์จึงรีบปลุกทุกคนให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุร้าย
ท่ามกลางความตื่นตระหนก ครอบครัวพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือในหลายช่องทาง เริ่มจากติดต่อนายหน้าหรือ Host แต่กลับไม่มีการตอบกลับ จึงติดต่อไปยัง Support ของ Airbnb เพื่อขอให้ช่วยแจ้งตำรวจมาช่วยเหลือ แต่ทางระบบก็ไม่ตอบรับว่าจะดำเนินการให้ หลังจากนั้นผู้โพสต์จึงค้นหาเบอร์เพื่อโทรแจ้งตำรวจลอนดอนด้วยตนเอง ซึ่งแม้ตำรวจจะรับเรื่องและบอกว่าจะเข้ามาตรวจสอบ แต่เสียงงัดประตูที่ดังยาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงจนสงบลง ตำรวจก็ยังไม่มาถึง
กระทั่งเวลาประมาณตี 2 กว่าๆ ครอบครัวยังคงซุ่มรออยู่ในห้องด้วยความหวาดระแวง จนกระทั่งมีเพื่อนร่วมบ้านมาเคาะประตูด้วยอาการตัวสั่น แจ้งว่าเห็นคนแปลกหน้ากำลังงัดบ้านจึงวิ่งไปตามเพื่อนมาช่วย เมื่อกลับมาพบผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นแขกห้อง #3 ทำให้ในวินาทีนั้น ครอบครัวตัดสินใจทันทีว่าไม่สามารถอยู่ต่อได้และต้องย้ายออกทันที
ขณะกำลังก้าวออกจากบ้าน ครอบครัวได้พบกับตำรวจสายตรวจพอดีจึงได้แจ้งเรื่องไว้ ส่วนตำรวจที่โทรตามในตอนแรกสรุปคือไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ด้านเจ้าของบ้านพยายามอ้างว่าคนที่มาเคาะประตูคือแขกห้อง #3 แต่เมื่อไปสอบถาม แขกคนดังกล่าวกลับปฏิเสธอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าชายปริศนาคนนั้นเป็นใคร
ในส่วนของการชดเชย เจ้าของบ้านได้กดยกเลิกและคืนเงินสำหรับ 2 คืนที่ไม่ได้เข้าพักให้ตามที่รับปากไว้ และทาง Airbnb ได้ คืนเงินชดเชยให้เรียบร้อยแล้ว แม้จะต้องคอยติดตามและสอบถามเรื่องอยู่หลายรอบก็ตาม
ผู้โพสต์ระบุทิ้งท้ายว่า ที่เพิ่งนำเรื่องราวมาแชร์เนื่องจากตอนที่เกิดเหตุไม่อยากให้คนที่ประเทศไทยเป็นห่วง พร้อมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่กำลังจะจอง Airbnb แบบพักรวมในต่างประเทศ ให้คิดอย่างรอบคอบและเตรียมเบอร์ฉุกเฉินท้องถิ่นไว้เสมอ เพราะแม้จะพักในย่านที่คิดว่าปลอดภัยแล้ว ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้