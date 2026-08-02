เอ็นดูไม่ไหว! เจ้าของหอเปิดห้องซ่อมห้องน้ำ เจอผู้เช่าฝ่าฝืนกฎแอบเลี้ยงแมว แต่เห็นหน้าแล้วทำใจดุไม่ลง

กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้ม เมื่อเจ้าของหอพักบุกเช็กห้องผู้เช่า ก่อนพบ “ลูกแมว” แอบซ่อนอยู่ทั้งที่ผิดกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ แต่ความน่ารักกลับทำเอาเจ้าของถึงกับใจอ่อน แกล้งทำเป็นไม่เห็น โพสต์ดังกล่าวกวาดยอดไลก์กว่า 6.7 หมื่นครั้ง พร้อมจุดกระแสถกสนั่น ทั้งเสียงเอ็นดูและข้อเสนอหาทางออกให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
วันนี้ (2 ส.ค.) กลายเป็นไวรัลอบอุ่นหัวใจในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Decpom Retro” ซึ่งเป็นเจ้าของหอพัก ได้โพสต์เรื่องราวสุดน่ารักลงในกลุ่ม "กลุ่มคนทำหอพัก พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้" หลังเจ้าตัวพาช่างเข้าไปเช็กและซ่อมแซมห้องน้ำในห้องพักของผู้เช่ารายหนึ่ง แต่กลับต้องเจอการฝ่าฝืนกฎหอพักอย่างจัง
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ปกติแล้วหอพักมีกฎเหล็กชัดเจนว่า "ห้ามเลี้ยงสัตว์" แต่เมื่อเข้าไปในห้องพัก กลับพบเจ้าตัวเล็กโผล่หน้าออกมาทักทาย ทำเอาเจ้าของหอพักถึงกับใจอ่อน โดยระบุข้อความว่า“ผู้เช่าแอบเลี้ยงลูกแมว ทั้ง ๆ ที่ผิดกฎหอพัก แต่ก็เลยปล่อยผ่านไปก่อน แกล้งไม่เห็น 😂 (ในภาพถ่ายตอนเข้าไปเช็คห้องและซ่อมห้องน้ำ)”
พร้อมแนบภาพลูกแมวตัวน้อยที่กำลังโผล่หน้าออกมาจากหลังเตียง ทำหน้าตาบ้องแบ๊วส่งสายตาปริบๆ มาทางกล้อง จนโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ยอดไลก์ทะลุกว่า 6.7 หมื่นครั้ง และคอมเมนต์อีกหลายพันรายการ
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและเพื่อนๆ ในกลุ่มเจ้าของหอพักต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก โดยแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง มีทั้งสายเอ็นดูและหยอกล้อ "โถ น้องก็น่ารัก ทำใจลำบากจัง", "ทำโทษโดยการยึดแมวมาเลี้ยงเองเลยครับ" ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาถูกใจและเห็นด้วยจำนวนมาก รวมทั้งมีสายเสนอทางออกและให้คำแนะนำ "เรียกมาทำสัญญาเพิ่มเติมดีมั้ยคะ กรณีเลี้ยงสัตว์", "ทำสัญญาเช่าใหม่ ระบุค่าเสียหายเฟอร์นิเจอร์ด้วย"
บางส่วนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเคยเจอนิตียึดติดกฎ ไม่ยอมให้เลี้ยงแม้เสนอจ่ายเพิ่ม แต่ก็มีหลายคนที่เตือนว่าหากปล่อยผ่านห้องหนึ่ง อาจมีห้องอื่นทำตามได้ โดยผู้ใช้บางรายเข้ามาแชร์ภาพความประทับใจจากการเคยเจอแมวถูกทิ้งไว้ในห้องเช่า จนสุดท้ายต้องรับมาเลี้ยงเป็นลูกสาวที่บ้าน
ขณะที่บางคนแชร์มุมน่ารักๆ ของคนรักสัตว์ อย่างกรณีรองประธานหมู่บ้านที่นั่งแกะขนมแมวเลียให้แมวจรอย่างเอ็นดู เรื่องราวนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันบนโลกออนไลน์ที่ทำเอาทั้งเจ้าของหอและชาวเน็ตต่างต้องยอมแพ้ให้กับความน่ารักของน้องแมวไปตามๆ กัน