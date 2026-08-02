สลด! รวบชายสามีใหม่ยายทำร้าย ด.ญ.วัย 1 ขวบ 11 เดือน ดับ พบพิรุธร่างช้ำ-สงสัยถูกละเมิด

เกิดเหตุสะเทือนใจที่ จ.ฉะเชิงเทรา หลังเด็กหญิงวัย 1 ขวบ 11 เดือน เสียชีวิต โดยชายที่ดูแลเด็กอ้างพลัดตกบันได แต่แพทย์พบรอยฟกช้ำทั่วร่างและบาดแผลที่อวัยวะเพศไม่สอดคล้องกับอุบัติเหตุ ตำรวจเร่งสอบสวนก่อนคุมตัวชายรายดังกล่าววัย 31 ปี เป็นผู้ลงมือทำร้ายเด็ก ขณะที่ผลชันสูตรเบื้องต้นระบุเสียชีวิตจากเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองจากการกระแทกอย่างรุนแรง และอยู่ระหว่างรอผลนิติเวชเพื่อประกอบการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เกิดเหตุสลดในพื้นที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลังเด็กหญิงวัยเพียง 1 ขวบ 11 เดือน เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ ร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและมีร่องรอยถูกกระทำชำเรา ล่าสุดตำรวจเข้าควบคุมตัวชายวัย 31 ปี ผู้รับจ้างเลี้ยงดู เค้นสอบจนยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายจนเด็กเสียชีวิต
เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 1 ส.ค. 2569 ร.ต.ต.ณัฐิวุฒิ ศิวิลัย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.แปลงยาว ได้รับแจ้งเหตุเด็กเสียชีวิตในลักษณะผิดปกติที่โรงพยาบาลแปลงยาว จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว ทราบ พร้อมประสานชุดสืบสวนรุดเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบร่างของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 1 ปี 11 เดือน นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงคนไข้ฉุกเฉิน จากการตรวจชันสูตรเบื้องต้นพบบาดแผลรอยฟกช้ำกระจายอยู่ทั่วร่างกาย และบริเวณอวัยวะเพศมีร่องรอยฉีกขาดอย่างชัดเจน
จากการสอบสวน นายเรืองศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี พ่อของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ ให้การว่า ตนเองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากเลิกรากับภรรยา ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมา จึงได้ว่าจ้าง นายสายยัณห์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่ยายตนเอง ให้ช่วยดูแลลูกสาว
ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ก.ค. เวลาประมาณ 16.30 น. ตนได้รับแจ้งจากแม่ยายว่า ลูกสาวพลัดตกบันไดได้รับบาดเจ็บ จึงรีบเดินทางไปรับตัวและนำส่งโรงพยาบาลแปลงยาว กระทั่งเวลา 21.00 น. แพทย์เวรได้แจ้งข่าวร้ายว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสภาพบาดแผลไม่สอดคล้องกับการตกบันได ตนจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทันที
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและร่องรอยการถูกละเมิดทางเพศ
ผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุ: ผู้ตายเสียชีวิตจากอาการ เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เนื่องจากศีรษะกระแทกกับของแข็งอย่างรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่จะนำผลตรวจบาดแผลและร่องรอยบริเวณอวัยวะเพศมาประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติม
พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนคุมตัวนายสายยัณห์ ผู้รับเลี้ยงเด็กมาทำการสอบสวนเครียด จนกระทั่งนายสายยัณห์รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือกระทำต่อเด็กจนถึงแก่ความตายจริง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการจากนิติเวช รพ.ตำรวจ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป