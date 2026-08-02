มือยิงวัดบึงทองหลาง ลั่นไกใส่ศีรษะตัวเองดับ

ตำรวจปิดล้อมห้องพัก ซอยคู้บอน 27 ตลอดคืน ไล่ล่าผู้ต้องหาคดียิงวัดบึงทองหลาง คนร้ายยิงตอบโต้ ก่อนลั่นไกใส่ศีรษะตัวเองหนีผิด หามส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา พบสาเหตุคนร้ายแค้นผู้ตายทำปืนลั่นใส่แฟนสาวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนตัวเอง จึงบุกก่อเหตุสลดถึงงานศพในวัด
จากกรณีที่ วานนี้ (1 สิงหาคม 2569) นายนพรัตน์ หรือ "ซัน" อายุ 23 ปี บุกไปยังวัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ก่อนใช้อาวุธปืนยิง นายโภคัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี เสียชีวิต ขณะกำลังร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนสาว ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพาแฟนสาวหลบหนี
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตามไล่ล่า เข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทร ซอยคู้บอน 27 แต่ผู้ต้องหามีการยิงตอบโต้
กระทั่งเวลา 02.14 น. ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อม มีเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด หน่วยอรินทราช จึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมา ส่วนตัวนายนพรัตน์ ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเอง มีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจและตรวจพบว่ายังมีชีพจร จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สำหรับชนวนก่อเหตุสลดในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายนพรัตน์รู้จักกับ นางสาวณัฐวิภา ซึ่งเป็นแฟนของนายโภคัย และเป็นเพื่อนสนิทแฟนตัวเอง และรู้สึกโกรธแค้นที่ นายโภคัย ทำอาวุธปืนลั่นใส่ นางสาวณัฐวิภา จนเสียชีวิต