ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 57“ ทอดพระเนตรกุหลาบ “ควีนสุทิดา ” ด้วยความสนพระราชหฤทัย

วันนี้ 1 ส.ค.69 เวลา 18.39น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 57“ ภายใต้แนวคิด “พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จากดอยสู่เมือง” (The Blooming Legacy of Royal Flora) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการจัดงาน “โครงการหลวง 57” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ คงศักดิ์ เที่ยงธรรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงาน "โครงการหลวง 57" พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคงศักดิ์ เที่ยงธรรม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสาวมัทนา แก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้นพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงาน “โครงการหลวง57“ ระหว่างวันที่ 1 -12 สิงหาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จากดอยสู่เมือง” (The Blooming Legacy of Royal Flora) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
จากนั้นทอดพระเนตรการแสดง ประกอบด้วย2 องก์ ได้แก่ “งามสะพรั่ง นิรันดร์”(Everlasting Blossom) และ “บุปผาในดวงใจ”(Bloom of Heart) พร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติในชื่อชุด“The Blooming Legacy of Royal Flora: พรรณพืชพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จากดอยสู่เมือง” แล้วเสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 57”
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 เรื่องได้แก่ “จากพืชทดแทน สู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาว” ถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่น สู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาว และองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบ ก่อนต่อยอดสู่ “ไม้ดอกเมืองหนาว” ในฐานะพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชน “ความงามแห่งการอนุรักษ์:กุหลาบควีนสิริกิติ์”ความงามแห่งพระเมตตาสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสะท้อนพระราช กรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอก “พรรณไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลาย” การนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบาง เช่น เอเดลไวส์ และเจนเทียน มาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยง ภายใต้พระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายาก สร้างองค์ความรู้ และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดแสดงกุหลาบพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง คือ “กุหลาบควีนสุทิดา นามพระราชทานกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ ที่งดงามด้วยความหมายแห่งพระเมตตา ซึ่ง กุหลาบ “ควีนสุทิดา” (Queen Suthida) เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯพระบรมราชินี เป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่า “ควีนสุทิดา” (Queen Suthida) เนื่องในศุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
ต่อด้วย “พรรณพืชพระราชทาน : ต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนา” การผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพ สู่โอกาสใหม่ด้านเกษตรและอาหารในอนาคตและ “สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง” ถ่ายทอดพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การสร้างอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ร้านภูฟ้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และบริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร้านค้าของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งมีมากกว่า 3,000 รายการพร้อมกับจัดแสดงผลิตผลและผลิตภัณฑ์เด่นของมูลนิธิ ฯ อาทิ มะเขือเทศเชอรี่ช็อคโกแลต เมล่อน 101 แตงเปรี้ยว ข้าวเหนียวพันธุ์จานูเนเน ข้าวจ้าวพันธุ์จาคูเนเน ผลิตภัณฑ์ชุดชา กาแฟ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คอมบูชะ ไอศครีม อโวคาโด ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอ ตะกร้าหวายปักลวดลาย และเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้ดอกไม้กระถาง ปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจัยการผลิต และชีวภัณฑ์
โอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และคณะผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และคณะกรรมการจัดงาน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต