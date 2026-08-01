เปิดวาร์ป “วาร์วาร่า” ล่ามอาสารัสเซียหัวใจไทย ร่วมไขปริศนาคดีดัง

“วาร์วาร่า ดาวีโดวา” ล่ามอาสาสาวชาวรัสเซียวัย 22 ปี ผู้เติบโตในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 8 ขวบ พูดไทยได้ชัดเจน จบนิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 1 และอาสาช่วยแปลภาษาในคดีสำคัญหลายคดี โดยไม่หวังผลตอบแทน ก่อนล่าสุดเจ้าตัวจะแชร์โพสต์ชื่นชม พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ แต่กินใจว่า“จิตใจคนไทย 100% เหลือแค่บัตรประชาชน”
วันนี้ (1 ส.ค.) จากคดีสะเทือนขวัญที่สร้างความตระหนกตกใจไปทั่วประเทศ ก่อนจะทำการจับกุม นายธงชัย หรือ "ธง" อายุ 39 ปี และ นายทชณา หรือ "ป๋อง" อายุ 43 ปี สองผู้ต้องหาดุร้ายที่ก่อเหตุหลอกลวง 2 พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้อุบาย "ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่" เพื่อตบตาและชิงทรัพย์ ก่อนจะลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและนำร่างไปฝังกลบดินอย่างเยือกเย็น
คดีนี้มีล่ามอาสาชาวรัสเซียที่หน้าตาสละสวย พูดภาษาไทยและรัสเซียได้คล่องแคล่ว จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอยู่ขณะนี้ว่าเธอคือใคร? ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กเพจ “หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ” โพสต์ข้อความระบุว่า
จากคดีคนร้ายสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซียอย่างโหดเหี้ยม ดิฉันได้เห็นสุภาพสตรีต่างชาติคนหนึ่งที่มาอาสาช่วยเป็นล่ามภาษาไทย-รัสเซียให้กับคดีนี้ ซึ่งถือว่าหน้าที่ของเธอมีความสำคัญอย่างมาก
“วาร์วาร่า ดาวีโดวา“ (Varvara Davydova) อายุ 22 ปี เธอเป็นชาวรัสเซียที่เติบโตและอาศัยอยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่อายุเพียง 8 ขวบ จนสามารถสื่อสารพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน และเข้าใจในวัฒนธรรมของไทย จนแทบจะเรียกได้ว่าวาร์วาร่าคือผู้หญิงไทยคนหนึ่ง
วาร์วาร่าเรียนจบด้านกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ปัจจุบันเธอทำงานเป็นล่าม รวมถึงการทำงานเป็นล่ามอาสาให้กับคดีความต่างๆ ซึ่งส่วนมากเธอจะอยู่ที่ ตม.พัทยา และช่วยเหลือคดีต่าง ๆ มาหลายเคส โดยเธอทำงานเป็นล่ามครั้งแรกตอนอายุ 15 ปี
“..หลาย ๆ ครั้งหนูเป็นอาสานะคะ คือหนูเข้าใจว่าเค้าไม่มีงบ แล้วหนูเข้าใจว่าเค้าลำบาก หนูก็เลยไปช่วยเค้า ส่วนใหญ่เค้าก็ให้ แต่หนูไม่เคยเรียกร้องขอ ให้ก็ให้ ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะเข้าใจว่าถ้าเค้าจะให้คือต้องควักจากกระเป๋าตัวเอง ซึ่งสิ่งที่หนูได้คือประสบการณ์ค่ะ หนูได้เห็นการใช้กฏหมายจริง ๆ มันมีคุณค่ามากค่ะ สำหรับดิฉันแล้วเธอคือคนไทยคนหนึ่ง”
#ขอบคุณวาร์วาร่าจากหัวใจเลยค่ะ สามารถสนับสนุนวาร์วาร่าด้วยการติดต่องานล่ามได้ที่ Tiktok, IG > varvara_9_9
จากนั้น วาร์วาร่า ดาวีโดวา ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า “จิตใจคนไทย 100% เหลือแค่บัตรประชาชน”