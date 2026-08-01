ร่าง “ฮลุน” รอกลับไทยสัปดาห์หน้า พี่ชายเผยทรัพย์สินยังถูกอายัด ตรวจสารเคมีหาสาเหตุการเสียชีวิต

พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” แจงคืบหน้าการนำร่างกลับไทย เผยสถานทูตประสานงานกับทางการจอร์เจียเรียบร้อยแล้ว คาดได้รับร่างพร้อมเอกสารยืนยันการเสียชีวิตภายในสัปดาห์หน้า ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมยืนยันครอบครัวจะติดตามทุกขั้นตอนจนกว่าความจริงจะกระจ่าง และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (1 ส.ค.) พี่ชายของฮลุนได้เคลื่อนไหวผ่านโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่ออัปเดตความคืบหน้าการประสานงานและขั้นตอนการนำร่างกลับประเทศไทย พี่ชายของฮลุนระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจอร์เจียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับร่างพร้อมเอกสารยืนยันการเสียชีวิตภายในสัปดาห์หน้า ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงยังคงต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย ขณะนี้สถานทูตได้ประสานงานร่วมกับบริษัท ซมโปะประกันภัย และบริษัทขนส่งร่างในท้องถิ่น เพื่อเตรียมการย้ายร่างกลับไทยภายในสัปดาห์หน้า หากไม่มีเหตุขัดข้องหรือขั้นตอนเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่จอร์เจีย
ส่วนกรณีทรัพย์สินและสิ่งของส่วนตัว ทางหน่วยงานท้องถิ่นของจอร์เจียแจ้งว่า จำเป็นต้องทำการอายัดสิ่งของทั้งหมดในห้องพักไว้ชั่วคราว เนื่องจากต้องรอผลการตรวจหาสารเคมีในร่างกาย โดยสิ่งของดังกล่าวอาจใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนเพิ่มเติม ซึ่งหากขั้นตอนการตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคืนสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนให้แก่ครอบครัวต่อไป
ช่วงท้ายของการอัปเดต ครอบครัวได้แสดงความขอบคุณทุกกำลังใจ ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนและประชาชนที่คอยติดตามข่าวสาร พร้อมยืนยันว่าจะติดตามกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างถึงที่สุด เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตและคืนความเป็นธรรมให้กับฮลุน โดยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง