พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” แจง ยันไม่เคยเปิดรับบริจาค เร่งพาร่างน้องกลับไทย

พี่ชายของ “ฮลุน โซโล่” แถลงการณ์แจงข้อเท็จจริงหลายประเด็น หลังเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนบนโลกออนไลน์ ยันครอบครัวเพิ่งยื่นเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ไม่เคยเปิดรับบริจาคหรือมอบหมายให้ใครรับเงินแทน พร้อมย้ำสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการนำร่างน้องชายกลับประเทศไทย
วันนี้ (1 ส.ค.) จากกรณีการเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ที่เสียชีวิตขณะเดินทางในประเทศจอร์เจีย จนกลายเป็นกระแสข่าวที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก ล่าสุด ทางด้านแฟนเพจเฟซบุ๊ก "Klose Mos" ของพี่ชายนายบวรทัต ได้โพสต์ข้อความแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายประเด็น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและข้อมูลคลาดเคลื่อนที่กำลังแพร่สะพัดบนโลกออนไลน์
พี่ชายได้ระบุชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวลือว่าทางครอบครัวยื่นเรื่องต่อกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริงคือครอบครัวได้ดำเนินการแจ้งเรื่องผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า ทางครอบครัว ไม่เคยเปิดรับบริจาค และไม่เคยแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดเปิดรับบริจาคแทนทั้งสิ้น หากพบเห็นขอให้ประชาชนระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ เนื่องจากความตั้งใจเดียวของครอบครัวในขณะนี้ คือการทำทุกวิถีทางเพื่อนำร่างของน้องชายกลับประเทศไทยอย่างสมเกียรติ และติดตามกระบวนการสืบสวนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม โดยไม่ต้องการให้เกิดการนำความสูญเสียครั้งนี้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
สำหรับการดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทประกันภัยเข้ามาให้ความช่วยเหลือและประสานงานขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางครอบครัวขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยื่นมือเข้ามาช่วย ส่วนประเด็นเรื่องผู้รับมรดกหรือทรัพย์สิน ยืนยันว่าครอบครัวยังไม่ได้ให้ความสำคัญในเวลานี้ เพราะสิ่งที่ต้องเร่งทำมากที่สุดคือการนำร่างกลับไทย และรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจากทางสถานทูต จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้
นอกจากนี้ พี่ชายยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ตัดสินใจให้สัมภาษณ์กับรายการ โหนกระแส เพียงแห่งเดียวเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง แต่กลับพบว่ายังมีการนำข้อมูลบางส่วนไปตัดต่อหรือนำเสนอจนคลาดเคลื่อน เกิดความเข้าใจผิดขึ้นในหลายประเด็น จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเรียบร้อย และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว