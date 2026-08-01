ทาสร่วมอาลัยแน่น! 'เสือโคร่ง' ตำนานแมวเซเลบเพจดัง กลับดาวแมวแล้ว

เพจ Kingdom Of Tigers แจ้งข่าวเศร้า "พี่โคร่ง" หรือ "เสือโคร่ง" แมวเน็ตไอดอลรุ่นแรกขวัญใจทาสแมว เดินทางกลับดาวแมวแล้วด้วยวัย 15 ปี แฟนคลับแห่อาลัยพร้อมส่งกำลังใจให้ "คุณนัชญ์" เจ้าของ
กลายเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจและหัวใจสลายให้กับแฟนคลับคนรักสัตว์ทั่วทั้งโซเชียล เมื่อเพจชื่อดังอย่าง Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ “เสือโคร่ง” แมวเน็ตไอดอลขวัญใจทาสแมวไทยที่เดินทางกลับดาวแมวแล้วอย่างสงบ รวมอายุได้ 15 ปีบริบูรณ์
ทางด้าน คุณนัชญ์ เจ้าของเพจและผู้ดูแลเสือโคร่งมาโดยตลอด ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งระบุว่า “15 ปีบริบูรณ์ เดินไปตามทางสว่างไสวนะดวงใจของแม่”
ทั้งนี้หลังจาก ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับ ทาสแมว และชาวเน็ตที่ติดตามพี่โคร่งมาอย่างยาวนาน ต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแมวขวัญใจมหาชนกันอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้คุณนัชญ์และครอบครัวกันอย่างอบอุ่น โดยส่วนใหญ่ร่วมอวยพรให้พี่โคร่งเดินทางอย่างปลอดภัยและไปวิ่งเล่นอย่างมีความสุขบนดาวแมว