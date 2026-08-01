โอละพ่อ! ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์โต้ข่าวกัปตันตกอับเร่ร่อนใน กทม. ยันตัวจริงยังออกบินทุกวัน

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ออกแถลงการณ์โต้ข่าวอดีตนักบินกลายเป็นคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ ยันบุคคลที่ถูกอ้างถึงยังปฏิบัติหน้าที่นักบินปกติ ย้ำสายการบินให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและคุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงาน
สำนักข่าว Philippine News Agency (PNA) ของฟิลิปปินส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนในไทยรายงานว่า นายแลร์รี มัลปายา (Larry Malpaya) อดีตนักบินของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ และแอร์เอเชีย กลายเป็นคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง พร้อมเรียกร้องให้แก้ไขเนื้อหาข่าวและโพสต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยทันที
สำนักข่าว PNA อ้างถึงการรายงานข่าวของ Thai PBS World ก่อนหน้านี้ว่า ชายคนหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นอดีตนักบินของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ และแอร์เอเชีย สูญเสียเงินเก็บทั้งหมด หย่าร้างกับภรรยา และใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านบนท้องถนนในกรุงเทพฯ ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิแห่งหนึ่งที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวาน โดยรายงานดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ระบุว่า บทความดังกล่าวอ้างชื่อ กัปตันแลร์รี มัลปายา (Larry Malpaya) ว่าเป็นอดีตนักบินของสายการบินนั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
สายการบินยืนยันว่า "ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ กัปตันแลร์รี มัลปายา ยังคงเป็นนักบินที่ปฏิบัติหน้าที่กับ Philippine Airlines และไม่ใช่บุคคลที่ถูกกล่าวถึงหรือปรากฏในบทความดังกล่าว"
PAL เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการถึง Thai PBS World ให้แก้ไขบทความและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในวงกว้าง
พร้อมย้ำว่า สายการบินให้ความสำคัญกับการคุ้มครองชื่อเสียงและสวัสดิภาพของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน และหวังว่าสื่อจะเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดด้านข้อเท็จจริงโดยเร็ว