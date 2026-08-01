อดีตเมีย "ไอ้ป๋อง" หอบหลักฐานแชต-ใบแจ้งความ แฉพฤติกรรมโหด ถูกทำร้าย-บังคับนอนในหลุมศพ

ประเด็นร้อนสะเทือนสังคม! เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นอดีตคนสนิทของ "ไอ้ป๋อง" ได้ออกมาเปิดเผยฝันร้ายในอดีต หอบหลักฐานแชตหลุดและใบแจ้งความออกมาประจานพฤติกรรมสุดโหด ยืนยันบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ข้อมูลตำรวจเพื่อประโยชน์ต่อคดีในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียง
วันนี้ (1 ส.ค.) เพจ "ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ" ได้เปิดเผยเรื่องราวสุดผวาของหญิงสาวรายหนึ่งที่เคยคบหาและใช้ชีวิตอยู่กับ "ไอ้ป๋อง" มาระยะหนึ่ง โดยเธอเล่าว่า ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน ต้องตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากฝันร้าย ถูกฝ่ายชายควบคุมชีวิต ข่มขู่ และลงมือทำร้ายร่างกายหลายต่อหลายครั้ง จนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงและหวาดกลัวตลอดเวลา
หญิงสาวระบุอีกว่า ไอ้ป๋องมีพฤติกรรมหลงใหลในความรุนแรงเป็นพิเศษ มักจะบังคับให้เธอนั่งดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม และคลิปจำลองเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมนุษย์อยู่บ่อยครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังเคยเล่าให้ฟังอย่างเป็นเรื่องปกติว่า เคยก่อเหตุฆ่าคนแล้วนำศพไปฝังไว้ ซึ่งเป็นคนละคดีกับที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่เธอไม่มีวันลืม คือครั้งหนึ่งไอ้ป๋องได้ลงมือขุดหลุม แล้วใช้กำลังบังคับให้เธอลงไปนอนขดตัวอยู่ในหลุมนั้น ก่อนจะพูดข่มขู่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าจะ "ฝังเธอทั้งเป็นเหมือนคนอื่น ๆ" ตอนนั้นเธอทำได้เพียงไหว้กราบ ร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตอยู่นาน จนกระทั่งฝ่ายชายยอมปล่อยตัวขึ้นมา
โดยหลังหลุดพ้นออกมาได้ เธอยังคงถูกข่มขู่และคุกคามเรื่อยมา ที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดและไม่กล้าออกมาพูดเพราะเกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อ และหวั่นเรื่องความปลอดภัยของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเธอตัดสินใจนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้เธอไปเป็นพยาน คดีในพื้นที่ จ.ชลบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง เธอยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อและให้กระบวนการทางกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด