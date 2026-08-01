ทัวร์ลงหนัก! ฉุนสื่อดังทำ กราฟิกผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม คล้าย 'โปสเตอร์หนัง' จี้รับผิดชอบ

วิจารณ์เดือด หลังสำนักข่าวแห่งหนึ่งใช้ภาพประกอบข่าวคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย 2 ราย ในสไตล์คล้ายโปสเตอร์หนังแอ็กชัน จนถูกตั้งคำถามถึงจริยธรรมการนำเสนอข่าว ขณะที่เพจ CSI LA เรียกร้องให้ชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบ ด้านชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเป็นการทำให้คดีสะเทือนขวัญกลายเป็นความบันเทิง และไม่คำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย
วันนี้ (1 ส.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อโซเชียลฟฯ ได้ออกมาตั้งคำถามถึงจริยธรรมสื่อมวลชน หลังสำนักข่าวแห่งหนึ่งออกแบบภาพประกอบการเสนอข่าวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย 2 ราย โดยมีลักษณะคล้ายกับ "โปสเตอร์ภาพยนตร์แนวแอ็กชัน" พร้อมข้อความขนาดใหญ่ว่า "GAME OVER จับป่อง-ธง ฆ่า 2 รัสเซีย"
ด้าน เพจ CSI LA ระบุข้อความตั้งข้อสงสัยถึงวิจารณญาณของกองบรรณาธิการและนักออกแบบกราฟิกของสำนักข่าวว่า เหตุใดจึงนำภาพคดีสะเทือนขวัญมาแต่งภาพในลักษณะฟีลหนัง และเรียกร้องให้ทางสำนักข่าวและทีมงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงพร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ติติงว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทำให้เรื่องสะเทือนขวัญและการสูญเสียกลายเป็นเรื่องบันเทิง (Glorify Crime) ซึ่งเป็นการละเลยความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียและลดทอนความรุนแรงของอาชญากรรม