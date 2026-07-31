พบแล้วศพ 2 พี่น้องรัสเซีย ถูกฝังลึก 1 เมตรกลางป่าชากแง้ว จนท.คุมตัวชี้จุดฝัง 3 พ่อแม่ลูกต่อ ไม่ไกลจากจุดแรก

ตำรวจคุมตัว "ป๋อง" ผู้ต้องหา ชี้จุดฝังศพ 2 พี่น้องชาวรัสเซียกลางป่าชากแง้ว อ.บางละมุง ก่อนขุดพบร่างชาย-หญิงอยู่ในหลุมเดียวกัน ลึกประมาณ 1 เมตร เบื้องต้นพบพี่สาวเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย ส่วนน้องชายถูกยิง 2 นัดที่ท้องและศีรษะ ล่าสุดคุมตัวชี้จุดฝัง 3 พ่อแม่ลูก ไม่ไกลจากจุดแรก
เมื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 31 ก.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายป๋อง ผู้ต้องหา เข้าไปในป่าชากแง้วที่ หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อชี้จุดที่อ้างว่านำศพ 2 พี่น้องชาวรัสเซียมาฝังไว้ และเจ้าหน้าที่ตรวจพบกองฟางอยู่ใต้บริเวณใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่ ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ขุดค้นบริเวณดังกล่าวไปได้สักระยะ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างแรง
ต่อมา เวลา 22.30 น.เจ้าหน้าที่ขุดลงไปประมาณ 1 เมตร จึงพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย-หญิง ชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าเป็นร่าง 2 พี่-น้องชาวรัสเซีย อยู่ในหลุมเดียวกัน จากนั้นจึงนำตัว 2 ผู้ต้องหา ทั้ง ป๋อง และ ธง กับไปสอบสวนต่อที่ สภ.ห้วยใหญ่ ต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ทั้งสองร่างสภาพยังไม่เปลี่ยนไปมาก มีการวางศพไว้กับพื้นดิน ไม่มีอะไรห่อหุ้ม ร่างพี่สาวอยู่ด้านล่าง ร่างน้องชายอยูด้านบน โดยพี่สาวเสียชีวืตเพราะถูกทำร้าย ส่วนน้องชายโดนยิง 2 นัด ที่บริเวณท้องกับศรีษะ สภาพศพยังใส่เสื้อผ้าทั้งคู่ ร่างพี่สาวยังไม่พบการถูกล่วงละเมิด
ทั้งนี้ หลังจากพบร่าง 2 พี่น้องชาวรัสเซียแล้ว ต่อมาตำรวจได้คุมตัว ธง และ ป๋อง ไปชี้จุดที่ฝังร่าง 3 พ่อ-แม่-ลูก ที่ถูกฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกไม่มากนัก