พี่ชายอัปเดตคดี "ฮลุน โซโล่" รอเอกสารรับร่างกลับไทย เผยทรัพย์สินยังอยู่ครบ-ยังไม่สรุปสาเหตุเสียชีวิต

พี่ชาย "ฮลุน โซโล่" อัปเดตความคืบหน้าหลังยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ระบุการนำร่างกลับไทยยังอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร ขณะที่ตำรวจแจ้งทรัพย์สินส่วนตัวยังอยู่ครบ ไม่พบร่องรอยการรื้อค้น ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการ
วันนี้ (31 ก.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก Klose Mos ของพี่ชายนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ได้โพสต์ข้อความว่า “ตอนนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของน้องนะครับ
ล่าสุดทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่า ขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสาร โดยทางตำรวจยังรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทย เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจีย เพื่อเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็น และส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดครับ
ในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ครับ ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ส่วนทรัพย์สินของน้อง เบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่า พบกล้อง โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เงิน หนังสือเดินทาง เสื้อผ้า และสัมภาระต่าง ๆ โดยเงินยังอยู่ และไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับ
สำหรับกล้อง โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ ทางตำรวจและอัยการอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อ จึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้ ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เงิน หนังสือเดินทาง เสื้อผ้า และกระเป๋าต่าง ๆ สามารถดำเนินการส่งกลับได้ครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวจะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับ
ส่วนกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทย ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการครับ เมื่อมีการกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยที่แน่นอน ทางสถานทูตจะแจ้งให้ครอบครัวทราบทันที
สุดท้ายนี้ ครอบครัวขอขอบคุณทางสถานทูต ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับ ทางเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับ