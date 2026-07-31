ศาลสั่งจำคุก 1 ปี 2 จำเลย ขโมย "ลอตเตอรี่ป้าขยัน" รับสารภาพนำหวยไปเผาทำลาย

ศาลสั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี สองผัวเมียคดีขโมยหวยรางวัลที่ 1 ของ “ป้าขยัน” พร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 150,000 บาท หลังจำนนด้วยหลักฐาน สารภาพว่าเผาลอตเตอรี่ทิ้งจริง พร้อมขออาสาเป็นพยานช่วยทวงคืนเงินรางวัลจากกองสลากฯ
วันนี้ (31 ก.ค.) เกิดความคืบหน้าในคดีหวยหายสุดอลเวง เมื่อศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาคดีอาญา "คดีป้ายัน" หลังจำเลยทั้งสองรายให้การรับสารภาพตามฟ้องว่าได้ลักทรัพย์ลอตเตอรี่ของป้ายันไปจริง และได้นำไปเผาทำลายแล้ว
ล่าสุด ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าของคดีป้ายันผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยระบุรายละเอียดผลการตัดสินของศาลและการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยในห้องพิจารณาคดี จำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพว่าได้ทำการลักทรัพย์ลอตเตอรี่ของป้ายันไป และนำไปเผาทำลาย พร้อมทั้งได้กล่าวขอโทษป้ายันต่อหน้าศาล และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายในกรณีอื่นๆ เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ให้แก่ป้าขยัน
ทั้งนี้ ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี (ลดโทษแล้ว) และสั่งปรับคนละ 10,000 บาท โดยโทษจำคุกให้ รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 2 ปี พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสอง ทำสาธารณประโยชน์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เข้ารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจำนวน 4 ครั้ง
ด้าน "เดช" และ "แหวว" ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้ายัน เพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิเรียกร้องเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยป้ายันได้สงวนสิทธิในการรับเงินรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ ทีมงานและป้ายันเตรียมเดินทางต่อไปยัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินเรื่องขอรับเงินรางวัลที่ 1 ในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป