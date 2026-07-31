กต.ยืนยัน ไม่ได้นิ่งนอนใจ “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิต เตรียมขอคำชี้แจงจากจอร์เจีย ทำไมล่าช้า

MGR OnLine: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันได้รับแจ้งเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” เมื่อ 29 ก.ค. ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของจอร์เจียกำลังตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต โดยสถานทูตไทยจะขอคำชี้แจงว่าทำไมถึงแจ้งเหตุล่าช้าเกือบ 10 วัน
ในการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ (31 ก.ค.) เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ“ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ยูทูบเบอร์ด้านท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งเหตุเกิดที่ประเทศจอร์เจีย
นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล และนางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้น โดยทางนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และรมต.ต่างประเทศ จะหาโอกาสพูดคุยกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่มีสถานทูต ที่จอร์เจีย โดยสถานทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ และได้ติดตามเรื่องตั้งแต่ในช่วงแรก ๆ ที่ทราบว่า “ฮลุนโซโล่” ได้ขาดการติดต่อไป และประสานงานให้กงสุลกิตติมศักดิ์ และคนไทยในจอร์เจียช่วยกันติดตามหา
สถานะล่าสุดในวันนี้ ญาติของผู้เสียชีวิตได้ทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอในท้องถิ่นแล้ว และจะจัดส่งเอกสารมาให้กับกรมการกงสุล คาดว่าจะได้รับเอกสารในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. หลังจากนั้นกรมการกงสุลจะรับรองการแปลเอกสาร และส่งให้กับสถานทูตไทย ประจำกรุงอังการา เพื่อออกมรณบัตร และดำเนินการส่งร่างของผู้เสียชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งของอื่น ๆ กลับมาประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง
สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของตำรวจจอร์เจีย ซึ่งสถานทูตไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบต่อไป
สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้า อธิบดีกรมการกงสุลยืนยันว่า ทางโรงแรมได้พบแจ้งกับตำรวจจอร์เจียเมื่อบ่ายวันที่ 14 ก.ค. หลังจาก “ฮลุน โซโล่” ไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลา ซึ่งทางสถานทูตไทย ได้รับแจ้งหลังจากตำรวจจอร์เจียได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่าง ๆ จากนั้น ตำรวจจอร์เจียได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจีย และแจ้งมายังสถานทูตไทยในวันที่ 29 ก.ค.
มีการตั้งข้อสังเกตถึงการแจ้งการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ที่ล่าช้าถึง 10 วัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่าข้อมูลที่แพร่หลายในโลกออนไลน์เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และยืนยันว่า ทางการจอร์เจียแจ้งเรื่องให้สถานทูตไทยทราบในวันที่ 29 ก.ค. และตอนนี้ ทางสถานทูตได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานที่จอร์เจียแล้ว
ส่วนเรื่องที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าได้แจ้งเรื่องการหายตัวของ “ฮลุน โซโล่” ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.นั้น อธิบดีกรมการกงสุลระบุว่า ทางสถานทูตไทยไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตระหนักถึงได้เรื่องความล่าช้าในการแจ้งเหตุเสียชีวิตนานถึง 10 วัน และได้หารือเรื่องนี้กับทางการจอร์เจีย และขอคำอธิบายว่าความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร โดยได้พบกับทั้งทางตำรวจและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจีย
ขณะนี้ตำรวจจอร์เจีย ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต และหลังจากได้รับใบมรณบัตรแล้ว ทางการฝ่ายไทยจึงจะดำเนินการส่งร่างของ“ฮลุน โซโล่”กลับประเทศไทยต่อไป.