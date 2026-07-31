สุดเศร้า! ‘แบงค์’เพื่อนรักอาลัย 'ฮลุน' เผยร่วมทุกข์ร่วมสุข ยกเป็นทั้งเพื่อน ครู และไอดอล

เพื่อนสนิท “ฮลุน” โพสต์อาลัยสุดบีบหัวใจ ย้อนความทรงจำจากวันสู้ชีวิตมาด้วยกัน ถึงวันที่เพื่อนพาไปสัมผัสชีวิตในฝัน พร้อมคำพูดที่ยังติดอยู่ในใจ “หวังว่าสักวันเราจะได้เป็นคนไม่กี่ % ที่ใช้ชีวิตแบบนี้”
วันนี้ (31 ก.ค.) กลายเป็นโพสต์ที่บีบหัวใจชาวเน็ตอย่างมาก เมื่อคุณ "แบงค์" (Bank Kub) เพื่อนสนิทที่เคยเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ "ฮลุน" ได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยถึงการจากไปอย่างกะทันหัน พร้อมเผยภาพความทรงจำในอดีตตั้งแต่สมัยเรียนและสู้ชีวิตมาด้วยกัน
โดย แบงค์ ได้ระบุความรู้สึกสุดสะเทือนใจว่า ตอนนี้จิตใจแตกสลาย และไม่คิดว่าเพื่อนรักจะจากไปเร็วขนาดนี้ โดยมีใจความส่วนหนึ่งว่า "ถ้าขอได้ กูอยากขอให้มึงกลับมา กลับมาหาสุมเฮา สุมหมู่เฮา กูบ่คิดว่ามึงสิจากกูไปแล้วอิหลี มีหลายอย่างที่มึงบ่ได้เว้าให้กูฟัง มึงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งครู และเป็นไอดอลกู"
นอกจากนี้ แบงค์ ยังได้เล่าถึงความทรงจำสุดประทับใจในอดีต เมื่อครั้งที่ฮลุนเคยพาไปเปิดประสบการณ์ กินข้าวที่โรงแรมหรู ซึ่งคำพูดของฮลุนในวันนั้นยังคงติดอยู่ในใจมาโดยตลอด
“ตอนไปกินเข่าอยู่โรงแรมหรู่ๆนำกัน มึงกะสอนกูว่า มึงฮู้บ่ว่ามีคนแค่บ่กี่ % ที่สามารถใซ้ซีวิตแบบนี้ได้ คนรากหญ้าแบบเฮากะได้แค่ฝันแต่ตอนนี้กูพามึงมาลองใช้ซีวิตแบบที่เฮาฝันเพื่อหวังว่าสักวันเฮาจะได้เป็น % ที่ว่า" คำเว้านี้ มันยังอยู่ในหัวกูเลย
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างล้นหลาม โดยมียอดไลก์และยอดแชร์พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว