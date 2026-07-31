Dr.TATTOF ประกาศยกระดับองค์กร ชูแนวคิด “LASER” คุณค่าหลักในการขับเคลื่อน มาตรฐานใหม่เพื่อผู้รับบริการ

Dr.TATTOF คลินิกชั้นนำที่ให้บริการมายาวนานถึง 11 ปี ยืนยันความสำเร็จในฐานะผู้นำอันดับ 1 ด้านการลบรอยสักในเอเชีย - แปซิฟิก พร้อมยกระดับแบรนด์ครั้งสำคัญ ประกาศก้าวสู่การเป็น “ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์อย่างเต็มรูปแบบ” โดยชูนวัตกรรมและมาตรฐานการรักษา ที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว พร้อมเผย Core Value สำคัญภายใต้แนวคิด “LASER” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียง ชื่อของเทคโนโลยี แต่คือหลักคิดในการดำเนินงานเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการทุกคน
นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ ประธานบริษัท Dr.TATTOF เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้รับบริการรู้จักเราในฐานะผู้นำด้านการลบรอยสัก แต่วันนี้ Dr.TATTOF พร้อมแล้วที่จะนำความเชี่ยวชาญที่มี มาขยายต่อยอดสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเลเซอร์แก้ปัญหาผิวอย่างครบวงจร”
ด้าน คุณพงศยา ตราชูนิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ Dr.TATTOF กล่าวว่า“เพราะสำหรับเรา ‘LASER’ ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางแพทย์ แต่คือสัญลักษณ์แห่งการสร้างมาตรฐานใหม่ ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และให้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ Dr.TATTOF ได้ถ่ายทอด DNA และทิศทางการดำเนินงานผ่านตัวอักษร L-A-S-E-Rประกอบด้วย:
- L: Laser Mastery (ที่สุดแห่งความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเลเซอร์) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 11 ปี ทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการรักษา สามารถประเมินปัญหาและรักษาได้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Treatment)
- A: Advanced Technology (เทคโนโลยีระดับ Gold Standard) มุ่งมั่นเลือกใช้เฉพาะ เครื่องมือระดับ Gold Standard ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจาก US-FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา) เพราะเชื่อว่าผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจากนวัตกรรมที่ดีที่สุด
- S: Safety & Integrity (มาตรฐานความปลอดภัยและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ) ยึดถือคติ “ความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก” ทุกเคสจะได้รับการวิเคราะห์และออกแบบการรักษา อย่างละเอียดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- E: Efficacy Proven (ประสิทธิผลการรักษาเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้จริง) เน้นย้ำการรักษา บนหลักฐานทางการแพทย์ (Evidence-based) เพื่อผลลัพธ์ที่เห็นผล และปลอดภัย ไม่เน้นการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวย
- R: Reliable Care (การดูแลอย่างใส่ใจที่ไว้วางใจได้ในทุกมิติ) พร้อมเคียงข้างและดูแลคนไข้ ด้วยความจริงใจ ให้ความรู้สึกไว้วางใจได้ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ และคุณภาพการบริการมาตรฐานระดับสากล
การก้าวสู่บทใหม่ของ Dr.TATTOF ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นคลินิกเลเซอร์ ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ ที่ดีที่สุดต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Dr.TATTOF ทั้ง 11 สาขา ได้แก่ สาขาวัน แบงค็อก 090-546-2424, สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 095-428-9424, สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา 097-428-2424, สาขาเอท ทองหล่อ 099-614-2424, สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 083-535-2424, สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า 064-679-2424, สาขาเดอะ พรอมานาด 064-756-2424, สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต 064-568-2424, สาขาเมกาบางนา 090-895-2424, สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล 095-336-2424, และสาขาเซ็นทรัล ชลบุรี 065-895-2424 หรือที่ Inbox: http://m.me/dr.tattof และ Line@: http://line.me/ti/p/~@dr.tattof