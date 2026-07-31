สถานทูตไทยแจงปม “ฮลุน โซโล่” ยันไม่เคยรับแจ้ง 14 ก.ค. จี้จอร์เจียสอบเหตุหนังสือถึงล่าช้า

สถานทูตไทย ณ กรุงอังการา แจงข้อเท็จจริงกรณี “ฮลุน โซโล่” เสียชีวิตในจอร์เจีย ยันไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจเมื่อ 14 ก.ค. ตามที่เป็นข่าว เผยได้รับหนังสือยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ 30 ก.ค. พร้อมขอฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบเหตุใดการประสานข้อมูลจึงล่าช้า
จากกรณีที่มีกระแสข่าวและข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ต่อกรณีการเสียชีวิตของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือที่รู้จักกันในนาม "ฮลุน โซโล่" ในประเทศจอร์เจียนั้น
ล่าสุด เพจ “Royal Thai Embassy, Ankara” ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยยืนยันว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ตามที่มีการนำเสนอข่าวแต่อย่างใด
ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ในเวลา 20.30 น. และได้เดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันที โดยตำรวจเจ้าของคดีได้แจ้งว่า สถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลไปยังกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อขอให้ประสานแจ้งทางการไทย ซึ่งสถานทูตฯ ไม่เคยได้รับการแจ้งข่าวโดยตรงจากตำรวจจอร์เจียก่อนหน้านั้น
ต่อมาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย และได้รับมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตอย่างเป็นทางการ (เอกสารลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เป็นภาษาจอร์เจีย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ)
โดยสถานทูตฯ ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบหาสาเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพิ่งทำหนังสือลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ถึงสถานทูตฯ ทั้งที่สถานทูตฯ ได้เป็นฝ่ายติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไปก่อนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 หลังจากได้รับทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัต
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของประเทศผู้รับ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างเคร่งครัด