ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทย “30 ปี LOSO นานเท่าไรก็รอ” คอนเสิร์ตใหญ่แห่งปี

ตลอดระยะเวลา 30 ปี LOSO คือหนึ่งในวงร็อกระดับตำนานของประเทศไทย ผู้สร้างบทเพลงที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความทรงจำของคนไทยหลายเจเนอเรชัน จากบทเพลงที่ถูกขับร้องต่อกันมาทุกยุคสมัย สู่การกลับมาครั้งสำคัญในคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ “30 ปี LOSO นานเท่าไรก็รอ”
ครั้งนี้ LOSO พร้อมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีระดับประเทศ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เพื่อมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่แฟนเพลงรอคอยมาอย่างยาวนาน
คอนเสิร์ต “30 ปี LOSO นานเท่าไรก็รอ” จัดโดยบริษัท SL Global Entertainment โปรโมเตอร์รุ่นใหม่ที่เดินหน้าสร้างสรรค์งานบันเทิงระดับประเทศ ภายใต้การทำงานและดูแลของ คุณโบว์ ลลิดา วงศ์เบญจรัตน์ และคุณลูกหนุน ศุภรา วงษ์กระจ่าง สองเพื่อนซี้ที่มีความตั้งใจในการนำเสนอความบันเทิงในคอนเสิร์ตทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือของทีมงานมืออาชีพ คอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการแสดงดนตรี แต่คือ มหกรรมแห่งความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะรวบรวมทุกช่วงเวลาสำคัญตลอดเส้นทาง 30 ปีของ LOSO ผ่านบทเพลงระดับตำนาน ด้วยโปรดักชัน แสง สี เสียงเต็มรูปแบบ และบรรยากาศแห่งความประทับใจที่แฟนเพลงทุกคนจะได้สัมผัสร่วมกัน
เตรียมพบกับค่ำคืนที่บทเพลงของ LOSO จะกลับมากระหึ่มอีกครั้งบนเวทีที่ยิ่งใหญ่พร้อมร่วมร้อง ร่วมคิดถึง และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน เปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 6,500 / 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,400 และ 1,200 บาท ทางเว็บไซต์ All Ticket และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook / Instagram / Tiktok : slglobal.th และ X: slglobal_th
อย่าพลาดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต “30 ปี LOSO นานเท่าไรก็รอ”
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เสียงทุกเสียงมีความหมาย เราและนายมาร่วมสร้างตำนานของวงการเพลงไทยไปด้วยกัน
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