ด่วน! อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้อง สาวไทยวัย 28 คดีไอซ์ซุกซองกาแฟ

อัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้อง "น.ส.จุฑาทิพย์ ทองน้อย" หญิงไทยวัย 28 ปี ที่ถูกจับพร้อมไอซ์ 900 กรัม ซุกในซองกาแฟที่สนามบินฟุกุโอกะ
ความคืบหน้าคดี น.ส.จุฑาทิพย์ ทองน้อย อายุ 28 ปี หญิงชาวไทย ที่ถูกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจับกุมเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2569 ที่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ น้ำหนักประมาณ 900 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟยี่ห้อไทย ภายในกล่องพัสดุน้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม โดยก่อนหน้านี้พ่อและแม่ของผู้ต้องหาได้ร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมยืนยันว่าลูกสาวเพียงรับจ้างหิ้วพัสดุให้คนไทยในญี่ปุ่น และไม่ทราบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
ล่าสุด วันนี้ (31 ก.ค.) ซึ่งเป็นวันที่อัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดี มีรายงานว่าอัยการญี่ปุ่นมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง น.ส.จุฑาทิพย์ เนื่องจากอัยการญี่ปุ่นมองว่าหญิงไทยรายนี้ไม่มีเจตนานำเข้ายาเสพติด หรือน่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ แต่เป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าซึ่งไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดมาก่อน ทั้งนี้ กรณีญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดเคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพฤติการณ์ทางคดี
ขณะที่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับชุดสืบสวนของ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยังคงเร่งขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุต้นทาง โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเส้นทางการขนส่ง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถระบุข้อมูลสำคัญได้แล้ว ทั้งหมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น สีรถ รวมถึงเส้นทางการเดินรถก่อนและหลังนำพัสดุไปส่ง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดี
ทั้งนี้ ป.ป.ส.ได้เปิดโอกาสให้ไรเดอร์หรือผู้รับส่งพัสดุที่เกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเข้าพบเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นข้อพิรุธ เนื่องจากหากเป็นเพียงผู้รับจ้างตามปกติ ก็ควรเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง โดยหากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในข้อหาร่วมกันจำหน่ายและส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ออกนอกราชอาณาจักรต่อไป