พี่ชาย “ฮลุน” วอนสื่อ-ชาวเน็ต ขอพื้นที่ให้ครอบครัว หลังย่าอ่อนเพลียหนัก-สภาพจิตใจย่ำแย่

พี่ชายของฮลุนออกมาโพสต์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง เว้นระยะการเข้าพบครอบครัว หลังคุณย่าอยู่ในภาวะอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจจากความสูญเสีย พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและความช่วยเหลือที่ส่งมาถึงครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
จากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของ “ฮลุน” อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจีย ซึ่งสร้างความสะเทือนใจและเป็นที่สนใจของสังคมอย่างมากนั้น
ล่าสุด ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก “Klose Mos” ซึ่งเป็นพี่ชายของฮลุน ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณย่า กำลังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
พี่ชายของฮลุน ระบุว่า คุณย่ามีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยล้ามาก เนื่องจากแทบไม่ได้พักผ่อน ประกอบกับสภาพจิตใจยังไม่พร้อมรับมือกับความสูญเสีย จึงเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงอยากขอความกรุณาจากสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยเว้นระยะห่างเพื่อให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ร่วมกัน และจัดการเรื่องราวต่างๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน
ทั้งนี้ ทางครอบครัวได้แสดงความขอบคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่ติดตามข่าวสารทุกคนที่คอยเคารพความรู้สึกและให้ความช่วยเหลือครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้