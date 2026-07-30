ในหลวง-พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน ‘พระแก้วมรกต’ เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัฒณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริริบูลธราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาส กัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
วันนี้ (30 ก.ค. 69) เวลา 17.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัฒณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริริบูลธราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาส กัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
มอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังข์ไว้ที่เดิม ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนฏิมากร เสร็จแล้วทรงรับมงกฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคมเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตปฏิมากรชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ
แล้วเสด็จ ฯ ไปที่ฐานซุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสด็จ ฯไปทรงจุดธูปเทียนครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุหาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชน้อยเข้าทูลเกล้า ฯ ถวาย แล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี และพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้า ฯ
จากนั้นเสด็จ ฯ ไปทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมพ์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้า ฯ ภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้ว ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม(พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ ๓ รอบ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ
เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรราชธิดา