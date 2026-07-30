1 ส.ค.นี้เชื่อมใบสั่งค้างกับขนส่งฯ ถึงจ่ายภาษีรถแล้วก็ไม่ได้ป้าย ทนายอินฟลูฯ ร้องผู้ตรวจฯ ขัด รธน.หรือไม่?

ทนายความและอินฟลูเอนเซอร์เรื่องกฎหมาย จะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การชำระภาษีแต่มีใบสั่งค้างชำระถ้าไม่จ่ายไม่ได้ป้ายหน้ารถ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเตรียมใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป
.
วันนี้ (30 ก.ค. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2569 เป็นต้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินมาตรการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมการขนส่งทางบก
.
โดยในวันที่ 1 ส.ค. 2569 หากมีการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร จะมีหนังสือแจ้งเตือนตามกฎหมายไป และหากยังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนอีก ในระยะเวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่ง ข้อมูลการไม่ชำระใบสั่งนั้น จะเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบก คาดว่าประชาชนที่จ่ายภาษีรถยนต์ จะเริ่มทราบข้อมูลการค้างชำระใบสั่งในระบบได้ ในเดือน ต.ค. ถึง พ.ย. 2569
.
หากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระ สามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันที แต่หากไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระ จ่ายเฉพาะภาษีรถยนต์ ก็จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริง (ป้ายหน้ารถ) จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนเสียก่อน โดยข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้น จะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2569 เป็นต้นไป แต่ไม่มีผลย้อนหลังกับใบสั่งฉบับก่อนหน้านี้
.
อีกด้านหนึ่ง มีรายงานว่า นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความและอินฟลูเอนเซอร์เรื่องกฎหมาย จะยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ข้อกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 31 ก.ค. 2569 เวลา 10.00 น. โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ จ่ายภาษีรถแล้ว ได้ใบแทนไม่ได้ป้ายภาษี รวมทั้งหลังใบแทนหมดอายุ 30 วัน ไม่ได้ป้ายภาษี เมื่อไม่ได้ป้ายภาษี แล้วใช้รถ จะมีความผิดข้อหาไม่แสดงป้ายภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
.
โดยเห็นว่า คดีจราจรดำเนินคดีได้อยู่แล้ว ไม่ควรใช้มาตรการงดออกออกป้ายภาษี อีกทั้งกฎหมายไม่มีระบุให้ออกป้ายภาษีหลังมีการโต้แย้ง ทำให้ผู้ใช้รถไม่มีทางได้ป้ายภาษี ทั้งนี้ ตนไม่ได้สนับให้คนทำผิด แต่การออกกฎหมาย ต้องอยู่บนหลักนิติธรรมด้วย นอกจากนี้จะเสนอให้ รมว.คมนาคม รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก เลื่อนการใช้ MOU ออกไปก่อนอีกด้วย