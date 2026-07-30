“ฮลุน โซโล่” ทำประกันเดินทางไว้ 5 ล้าน คุ้มครองอุบัติเหตุ-ฆาตกรรม

มีการยืนยันข่าวเศร้า หลังพบร่างของฮลุนภายในโรงแรม ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวได้ทำประกันภัยการเดินทางวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 5 ล้านบาท ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามผลการสืบสวนในคดีต่อไป
จากกรณีที่โลกออนไลน์ร่วมกันแชร์ประกาศติดตามตัว “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งขาดการติดต่อขณะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศจอร์เจีย โดยครอบครัวระบุว่าสามารถติดต่อได้ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวและแฟนคลับอย่างมากนั้น ก่อนข่าวร้ายพบร่างฮลุนในโรงแรม ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
โดยมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง จากรายการโดหนกระแส โดยพบว่า “ฮลุน” ได้ทำประกันภัยการเดินทางสำหรับทริปนี้ไว้จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งให้วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 5,000,000 บาท โดยครอบคลุมสาเหตุจากอุบัติเหตุและการถูกทำร้ายหรือคดีฆาตกรรม แต่มีเงื่อนไขเว้นการคุ้มครองในกรณีการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ขณะนี้ทุกฝ่ายยังคงเร่งประสานงานและติดตามเบาะแสในพื้นที่ประเทศจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะได้รับข่าวคราวความปลอดภัยของยูทูบเบอร์ชื่อดังในเร็ววัน