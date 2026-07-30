'มรภ.อุดรฯ' แถลงแจง เหตุฉาวอาจารย์ยืมเงินนศ. เผยยื่นเรื่องสอบ-คืนเงิน นศ.ครบแล้ว

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังมีกระแสข่าวอาจารย์มหาวิทยาลัยดังยืมเงินนักศึกษาสาวหลักหมื่นเพื่อนำไปเปย์นักศึกษาหนุ่มจนเกิดปัญหาเบี้ยวหนี้ ล่าสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่อนแถลงการณ์ชี้แจง ยืนยันเคลียร์เงินคืนนักศึกษาครบถ้วนแล้ว พร้อมสั่งเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน และเร่งสรุปผลสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบวินัย
จากกรณีประเด็นดราม่าในสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์หนุ่มมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่ยืมเงินนักศึกษาสาวเป็นจำนวนเงินหลักหมื่นบาท เพื่อนำไปใช้จ่ายและเปย์นักศึกษาชายอีกราย แต่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงิน จนเรื่องต้องถึงมือผู้บริหารระดับสูง และยังมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเอกสารประกอบการเรียน แต่ผู้เรียนกลับไม่ได้รับชีตเอกสารนั้น
วันนี้ (30 ก.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
ในแถลงการณ์ระบุรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
การคืนเงินและคุ้มครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ประสานแก้ไขปัญหาจนนักศึกษาได้รับเงินคืนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนตัวอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มเรียนดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันผลกระทบและคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษาระหว่างกระบวนการพิจารณา
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2569 และได้เชิญผู้ร้องเรียน พยานนักศึกษา รวมถึงผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยมีการแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ปกครองและนักศึกษามาโดยตลอด
สรุปผลการสอบสวน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการฯ ได้สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นร้องเรียนใหม่ๆ (รวมถึงเรื่องค่าเอกสารการเรียน) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระบุเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระบวนการทางวินัยและข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมาย จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเฉพาะบุคคลได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่าย พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด