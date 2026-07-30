หยุดยัดเยียดความเก่ง! เพจดังเตือนพ่อแม่ ป.6 เลือกโรงเรียน ม.1 ผิด ลูกอาจต้องแบกรับความพังไป 3 ปีเต็ม

การก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่สร้างความกดดันให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ล่าสุด เพจการศึกษาชื่อดัง "คณิตครูฮีม" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนสติ พร้อมกางแผนที่เจาะลึก 5 เส้นทางสอบเข้า ม.1 ได้แก่ จุฬาภรณ์, Gifted, EP, สาธิต และห้องปกติ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างและจุดที่ต้องระวังของแต่ละสนามสอบ พร้อมย้ำหลักคิดสำคัญว่า "โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่มีอยู่จริง มีแต่โรงเรียนที่พอดีกับลูกที่สุด" เพื่อให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุขและไม่สูญเสียความมั่นใจตลอด 3 ปีเต็ม
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. เพจ "คณิตครูฮีม" ออกมาโพสต์ข้อความน่าสนใจในประเด็นการเลือกโรงเรียนสอบเข้า ม.1 ไม่ใช่การตามล่าหาโรงเรียนที่ชื่อดังที่สุด แต่คือการเลือกเส้นทางที่ "พอดี" กับศักยภาพและธรรมชาติของลูก เพื่อรักษาความมั่นใจและไฟในการเรียนตลอด 3 ปี โดยมี 5 เส้นทางหลักให้พิจารณา ได้แก่ 1. จุฬาภรณ์ สำหรับเด็กสายวิทย์-คณิตตัวจริงที่พร้อมใช้ชีวิตในหอพัก 2. ห้อง Gifted สำหรับเด็กหัวกะทิสายวิชาการที่ยังต้องการการดูแลจากครอบครัวแบบไปกลับ 3. ห้อง EP ที่เหมาะกับเด็กซึ่งมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีจนใช้งานได้จริง (ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่อนภาษา) 4. โรงเรียนสาธิต สนามแข่งขันสูงสำหรับเด็กสายกว้างที่หัวไวและรอบรู้หลายวิชา และ 5. ห้องปกติ ทางเลือกสุดคุ้มค่าที่ให้พื้นที่และเวลาเด็กในการค้นหาตัวเองท่ามกลางสังคมที่หลากหลายโดยไม่กดดันจนเกินไป
หัวใจสำคัญในการตัดสินใจคือ พ่อแม่ต้องประเมินจากความพร้อมของลูกอย่างซื่อสัตย์ ควบคู่ไปกับความพร้อมของครอบครัวทั้งเรื่องงบประมาณและการเดินทาง นอกจากนี้ต้องวางแผนให้สอดคล้องกับปฏิทินการสอบที่เรียงลำดับกันตั้งแต่เดือนสิงหาคม (จุฬาภรณ์) ไปจนถึงช่วงมกราคม-มีนาคม (สาธิต, ห้องพิเศษ และห้องปกติ) การวิเคราะห์จุดแข็งของลูกให้ขาดแล้วเลือกลงสนามที่ใช่ จะช่วยให้ลูกได้เรียนอย่างมีความสุขและได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีค่ามากกว่าป้ายชื่อของโรงเรียน