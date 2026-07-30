ขุดพิรุธจอร์เจีย! ย้อนรอยต่างชาติดับปริศนาอื้อ สงสัยตัดจบอ้าง ‘ม.115’ ฆ่าตัวตาย ซ้ำรอยเคส ‘ฮลุน’

จากกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจีย ล่าสุดโลกออนไลน์ได้ขุดคุ้ยสถิติชวนผวา พบนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากในจอร์เจียช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติที่ทางการมักปิดคดีด้วยการอ้าง "มาตรา 115" หรือการฆ่าตัวตาย ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคดีของยูทูบเบอร์หนุ่มชาวไทยอย่างโปร่งใส และไม่ควรรีบด่วนสรุปจนกว่าจะมีการเปิดเผยหลักฐานที่แน่ชัด
กรณีการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชาวไทยในประเทศจอร์เจีย ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนและการยืนยันจากหน่วยงานทางการของจอร์เจีย
ล่าสุด วันนี้ (30 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Stapnavatr Vajira ได้เผยแพร่โพสต์รวบรวมข้อมูลคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ้างถึงมาตรา 115 ของกฎหมายอาญาจอร์เจียในหลายคดี ซึ่งผู้โพสต์ระบุว่าเป็นบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย หรือการชักจูงให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย
โพสต์ดังกล่าวยกตัวอย่างเหตุการณ์หลายกรณี อาทิ นักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากการตกบริเวณอุโมงค์ทางลอดระหว่างถ่ายคลิปวิดีโอ นักธุรกิจชาวรัสเซียที่ถูกพบเสียชีวิตภายหลังมีรายงานว่าถูกลักพาตัว รวมถึงกรณีชาวอินเดีย 11 คนเสียชีวิตภายในร้านอาหารในเมืองสกีรีสอร์ต “กูดาอูรี” ช่วงปลายปี 2567
สำหรับกรณีชาวอินเดีย 11 คน ทางการจอร์เจียระบุในขณะนั้นว่า สาเหตุเกิดจากภาวะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ และไม่พบร่องรอยการใช้ความรุนแรง
ผู้เผยแพร่โพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีรายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตหรือสูญหายในจอร์เจียหลายเหตุการณ์ จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคดีของฮลุนอย่างละเอียด โปร่งใส และไม่ควรสรุปสาเหตุการเสียชีวิตก่อนมีผลสอบสวนและหลักฐานที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่ปรากฏในโพสต์เป็นความเห็นและการวิเคราะห์ของผู้เผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น โดยแต่ละเหตุการณ์มีข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคดีที่ถูกยกตัวอย่างมีความเชื่อมโยงกับคดีของฮลุน หรือคดีของฮลุนถูกดำเนินการหรือสรุปผลภายใต้มาตรา 115 แต่อย่างใด
ทั้งนี้ สาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนยังต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียต่อไป