Unigrow Optipro ดึง "น้องเอมี่ - กุ๊กไก่" ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์นมผง ยกระดับโภชนาการเด็กไทย

เมื่อพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ยอมให้ลูกพลาดโอกาสเติบโต Unigrow Optipro จึงก้าวเข้ามาเขย่าวงการโภชนาการเด็กไทยวางหมุดหมายท้าทายโจทย์ใหญ่ในการพัฒนาส่วนสูงของเด็กวัย 3-18 ปี โดยงานนี้ได้ดึง "น้องเอมี่ พิชาริณีย์ ฉัตรสุริยาวงศ์" สาวน้อยวัย 13 และคุณแม่คนเก่งอย่าง "กุ๊กไก่ มานิสา พงษ์พรต" Mrs.Universe Thailand ปี 2017, อินฟลูเอนเซอร์สายข่าว, นักแสดง และคุณแม่ยุคใหม่ เซ็นสัญญาร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ กับบริษัท ยูนินิวทรี่ โกลบอล นิวทรีชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงและโภชนาการเสริมพัฒนาการความสูงสำหรับเด็กแบรนด์ยูนิโกรว์
ที่มีจุดเด่นในเรื่องของ Bonepep, Colostrum นำเข้าจากอเมริกาและได้รับและได้รับการรับรองมาตรฐานอย.ไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ "กุ๊กไก่ มานิสา" มีโอกาสได้ร่วมงานและบินไปถ่ายทำโฆษณาของผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศมาแล้ว
ในยุคที่ผู้ปกครองชาวไทยหันมาให้ความสำคัญต่อเรื่องโภชนาการและการเจริญเติบโตทางร่างกายของบุตรหลานมากขึ้นเรื่อยๆ UniGrow Optipro กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์โภชนาการสูตรเฉพาะเพื่อสนับสนุนความสูงของเด็ก ที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยอย่างแพร่หลาย
ความต้องการด้านความสูงในประเทศไทย:
โจทย์ใหญ่ในการพัฒนาความสูงและสมรรถภาพทางกายของเด็ก กำลังกลายเป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับครอบครัวชาวไทย ในความเป็นจริงพบว่าผู้ปกครองยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปอีกแล้ว แต่เริ่มหันมามองหาแนวทางโภชนาการสูตรเฉพาะที่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
จากจุดนี้เอง UniGrow Optipro จึงได้ถูกเปิดตัวในฐานะผลิตภัณฑ์โภชนาการสูตรเฉพาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-18 ปี และได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยอย่างรวดเร็ว ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างตรงจุด แบรนด์จึงสามารถสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมโภชนาการของไทยได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐาน: หัวใจสำคัญของความเชื่อมั่น
ท่ามกลางสภาวะตลาดที่อิ่มตัวไปด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อ ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองชาวไทยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นง่ายๆ เพียงแค่การสื่อสารทางการตลาดแบบทางเดียวอีกต่อไป ทว่าพวกเขากลับเรียกร้องความโปร่งใสและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จับต้องได้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์โภชนาการให้แก่บุตรหลาน เมื่อตระหนักถึงความจริงข้อนี้ UniGrow Optipro จึงเลือกที่จะสร้างความน่าเชื่อถือโดยยกเอามาตรฐานคุณภาพมาเป็นรากฐานสำคัญในทุกการสื่อสาร
ความโปร่งใสนี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนผ่านระบบการตรวจสอบจากองค์กรอิสระ การเปิดเผยใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย พร้อมด้วยมาตรฐาน GHPs และ HACCP ที่ผ่านการประเมินโดย Intertek นั้น ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความอุ่นใจยิ่งขึ้นเมื่อเลือก UniGrow Optipro ให้กับบุตรหลาน
ทางด้านกุ๊กไก่ - มานิสา คุณแม่นางงามสายตรอง เผยว่า " ความสูงของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การดูแลโภชนาการที่เหมาะสมให้กับลูกด้วย ซึ่งเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยว่า ถ้าพ่อแม่ตัวไม่สูงลูกจะไม่มีโอกาสสูงใช่ไหม ซึ่งในความเป็นจริง กรรมพันธุ์เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงเด็ก ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการได้รับการดูแลและโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยเจริญเติบโตเพื่อให้ลูกมีการเติบโตด้านส่วนสูงอย่างเต็มศักยภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอ, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, และเสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาของกระดูก เช่น แคลเซียม และวิตามินต่างๆ ซึ่งความสูงคือการดูแลอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเริ่มต้นได้เร็วและถูกวิธีลูกก็จะมีโอกาสเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะ"
ซึ่งก่อนหน้านี้แบรนด์ Unigrow ได้ดึงคนดังหลายคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณา อาทิเช่น คุณแม่คนเก่งอย่าง "ตุ๊ก ชนกวนันท์" และ น้องภูมิ หรือ "ลิฟต์ สุพจน์ - หญิง นราวัลย์ จันทร์เจริญ" และลูกสาวน้องพราว
ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังส่วนสูงของเด็กไทย
ท่ามกลางยุคสมัยที่ความต้องการด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายถูกยกให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก UniGrow Optipro เลือกที่จะก้าวเข้ามาเป็นแบรนด์ที่ผูกโยงเข้ากับโจทย์ใหญ่ด้านความสูงของเด็กไทย ด้วยการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนและแนวทางการเข้าถึงผู้บริโภคที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพ โดยอ้างอิงจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ปกครองคนไทย