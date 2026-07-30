“เซเว่น อีเลฟเว่น” ปักหมุดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์รับท่องเที่ยวลาวโต เชื่อมความสะดวกสู่ “จุดแวะที่คุ้นเคย” ของนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจร้านสะดวกซื้อ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในสปป.ลาว ด้วยกลยุทธ์เชื่อมต่อบริการความสะดวกกับทุกกลุ่มเป้าหมาย รองรับการขยายตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569
สำนักข่าวสารประเทศลาว หรือ Lao News Agency (https://kpl.gov.la/EN/) เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ายัง สปป.ลาว ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 2569 มีจำนวนกว่า 2.1 ล้านคน หรือเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และคิดเป็นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 4.46 ล้านคนในปีนี้
จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่รัฐบาลลาวได้เพิ่มความเข้มข้นในการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว และการคุ้มครองนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจเซเว่น อีเลฟเว่น ในสปป.ลาว ที่มุ่งเน้นการให้บริการความสะดวกกับทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นร้านสะดวกซื้อคู่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการท่องเที่ยวที่เป็นธรรม เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวอย่างยั่งยืน
ล่าสุด เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ขยายสาขาเข้าไปเปิดให้บริการในสถานีรถไฟลาว-จีน ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane Railway Station) ซึ่งเป็นสถานีต้นทางในสปป.ลาว เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทาง เชื่อมต่อบริการความสะดวกอย่างไร้รอยต่อ หลังจากเมื่อปีที่แล้ว มีการเปิดให้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในสถานีรถไฟลาว-จีน ที่สถานีหลวงพระบางไปก่อนแล้ว
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Managing Director International Business บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดให้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในสปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน 2566 ทิศทางการเติบโตของธุรกิจถือว่าเป็นไปอย่างน่าพอใจ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับในเรื่องภาพลักษณ์ของธุรกิจจากการนำเอาค่านิยม 3 ประโยชน์ เพื่อประเทศ ประชาชน และองค์กร ของเครือเจริญโภคภัณฑ์มาใช้ ทำให้แม้จะมีความท้าทายเกิดขึ้นบ้างจากปัจจัยภายนอก แต่บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสและบริหารด้วยความยืดหยุ่นทำให้แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้
“แม้ปีนี้จะเกิดวิกฤตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต้นทุนพลังงานตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่อีกมุมหนึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อสปป.ลาว ที่จะกลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคที่มีกำลังซื้อ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากการเดินทางสะดวก สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ อีกทั้งยังสอดรับกับผลการดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวที่ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนโฉมประเทศจาก Land – Locked สู่ Land Linked และการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเข้ามาสนับสนุนส่วนนี้ และได้รับผลพลอยได้จากปัจจัยบวกดังกล่าว”
ปัจจุบัน มีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในสปป.ลาว แล้ว 33 สาขา ในนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน และแขวงจำปาสัก โดยมีทั้งร้านที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน ในสถานีบริการน้ำมัน และในสถานีรถไฟลาว-จีน